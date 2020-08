Reprise da novela 'Flor do Caribe' estreia em 31 de agosto

Por Estadão - Estadão 5

Exibida originalmente em 2013, a novela das 6 Flor do Caribe foi confirmada pela Globo como a sucessora de Novo Mundo. A estreia da próxima reprise será em 31 de agosto, uma segunda-feira.

“Temos grupos no WhatsApp até hoje. Do elenco, da equipe… Nos falamos sempre e formamos uma família. Tivemos as viagens, sendo 45 dias no Rio Grande do Norte e quase 30 dias na Guatemala, e isso uniu muito a gente”, relembrou Henri Castelli.

Já Grazi Massafera contou que pensa em assistir à novela com sua filha: “Vai ser especial ter a oportunidade de assistir Flor do Caribe novamente. A Sofia era pequenina na época e quem sabe agora ela não assiste comigo?”

Na trama, a protagonista Ester é vivida por Grazi Massafera, que se apaixona por Cassiano (Henri Castelli). Um amigo do casal, Alberto (Igor Rickli), interessado na personagem de Grazi, é o vilão.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

