vítima de racismo, Matheus Pires ganha moto de Luciano Huck

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Vítima de racismo enquanto trabalhava, o motoboy Matheus Pires recebeu, na última segunda-feira, 10, uma moto como presente do apresentador Luciano Huck.

Continua depois da publicidade

“Eu estou aqui com o presente do Luciano. Muito feliz galera, obrigado por todas as mensagens. Está difícil gravar vídeo porque meu celular não está aguentando, mas muito obrigado”, disse Matheus em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, que possui agora mais de 2 milhões de seguidores.

Huck chegou a compartilhar o vídeo que mostra o ataque contra Matheus e também conversou com o motoboy, prometendo enviar uma moto nova para ele. “Matheus foi corajoso e não baixou a cabeça pro preconceito. Este vídeo é revoltante. É um dever como cidadão denunciá-lo”, disse o apresentador.

Advertisement

Clique aqui

Continua depois da publicidade

Matheus já havia ganhado outra motocicleta na sexta-feira, 7, mesmo dia em que o vídeo que mostra o motoboy sendo vítima de racismo enquanto fazia uma entrega viralizou nas redes sociais. O presente foi organizado pelo humorista Matheus Ceará e pelo grupo Razões para Acreditar.

O grupo também criou uma vaquinha para reunir doações e ajudar Matheus, que perdeu o emprego como social media após precisar vender o computador, a se sustentar durante a pandemia. Em pouco tempo a campanha atingiu o valor de R$ 199 mil, e agora busca reunir doações para que o jovem consiga comprar uma casa própria.

João Pedro Malar

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.