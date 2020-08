Tatá Werneck irá retomar as gravações de 'Lady Night'

Por Estadão - Estadão 7

O programa Lady Night irá começar as gravações da quinta temporada a partir de 20 de agosto e a estreia no canal Multishow está prevista para 26 de outubro. O talk show apresentado por Tatá Werneck irá ao ar de segunda a sexta, às 22h30, com uma estrutura repaginada para atender às normas de distanciamento social.

Ao todo, serão 20 episódios com uma plateia virtual, de aproximadamente 120 participantes, e a banda também será reduzida para apenas três músicos.

Xuxa, Luciano Huck, Juliana Paiva e Alexandre Nero serão entrevistados. nesta nova temporada. Além disso, para facilitar alguns protocolos de segurança, o programa passará a receber casais como Camila Queiroz e Klebber Toledo e Otaviano Costa e Flávia Alessandra, uma vez que as duplas vivem juntas o mesmo isolamento.

Este também será o retorno de Tatá Werneck desde que ela deu à luz sua filha, Clara Maria, em outubro do ano passado. As gravações vão ocorrer nos Estúdios Globo, com equipe reduzida e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar o avanço da covid-19.

