Barcelona revela que um jogador do elenco testou positivo para covid-19

A direção do Barcelona anunciou nesta quarta-feira que um jogador do seu elenco testou positivo para a covid-19 em testes realizados na última terça. De acordo com um comunicado oficial divulgado pelo clube catalão, o atleta, que não teve o nome revelado, não esteve em contato com os membros da delegação que viajaram para Portugal por conta da disputa da Liga dos Campeões da Europa.

O contaminado chegou ao Barcelona recentemente seja por ter sido contratado para a temporada 2020/2021 ou por ter retornado de empréstimo. Segundo o clube, o jogador já estava isolado em sua casa e, assintomático, passa bem.

“Após os testes de PCR conduzidos na tarde desta terça-feira no grupo de nove jogadores que devem começar a pré-temporada hoje (quarta), um deles apresentou resultado positivo para covid-19. O jogador não apresenta sintomas, está bem de saúde e foi colocado em quarentena em sua casa”, disse a nota oficial do Barcelona.

Ainda segundo o Barcelona, o jogador não teve nenhum contato com atletas do time principal como Messi, Suárez e companhia. “O clube relatou o assunto às autoridades esportivas e de saúde relevantes. Todas as pessoas que estiveram em contato com o jogador foram rastreadas para realizar os testes de PCR correspondentes”, completou.

Nove nomes que iniciaram a pré-temporada realizaram os exames PCR: Francisco Trincão, o brasileiro Rafinha Alcântara, Pedri, Carles Aleñá, Todibo, Matheus Fernandes, Oriol Busquets, Wague e Miranda. Os jogadores do elenco principal também passaram por testes, mas todos os resultados foram negativos.

Nesta quinta-feira, o elenco irá realizar novos exames na véspera da partida contra o Bayern de Munique, já em Lisboa, como parte do protocolo de segurança sanitária da Uefa em suas competições. O duelo contra os alemães, na sexta, é válido pela fase de quartas de final.

