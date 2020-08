Vendas do varejo sobem 8,0% em junho ante maio, diz IBGE

Por Estadão - Estadão 5

As vendas do comércio varejista subiram 8,0% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio bem acima da mediana calculada pelo Projeções Broadcast, que era positiva em 4,90%, e dentro do intervalo que ia de uma alta de 0,87% a 19,80%.

Na comparação com junho de 2019, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 0,5% em junho de 2020. Nessa base de comparação, o resultado também veio muito melhor do que o esperado pelo mercado financeiro, quando se considera a mediana das estimativas. As projeções iam de uma queda de 7,50% a uma alta de 4,0%, com mediana negativa de 3,30%.

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 3,1% no ano e alta de 0,1% em 12 meses.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 12,6% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal. O resultado veio melhor do que o esperado pela mediana das projeções, que era de 7,10%.

O dado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam um aumento entre 2,1% e 21,7%.

Na comparação com junho de 2019, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 0,9% em junho de 2020. Nesse confronto, o resultado veio igualmente muito melhor que a mediana das estimativas, que era negativa em 5,0%. As projeções variavam de uma redução de 10,2% a uma alta de 0,2%.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam queda de 7,4% no ano e redução de 1,3% em 12 meses.

Daniela Amorim

Estadao Conteudo

