Covid tira quatro jogadores do Atlético-GO para o duelo contra o Flamengo

Depois de CSA e Corinthians, o Atlético-PR também ficou sabendo nesta terça-feira que integrantes do seu elenco estavam contaminados pela covid-19. No total, o time goianiense não poderá contar com quatro jogadores para o duelo, desta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A informação foi divulgada pelo secretário geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Walter Feldman, que concedeu entrevista ao canal Fox Sports, e pegou de surpresa até mesmo o técnico Vágner Mancini. O clube ainda não tem detalhes a respeito dos atletas contaminados, pois não foi comunicado oficialmente pela CBF.

O Goiás, rival do Atlético-GO, também vai entrar em campo desfalcado diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira, ás 19h5, na Arena da Baixada, em Curitiba. São 12 jogadores infectados: o goleiro Tadeu, o zagueiro David Duarte e o lateral-esquerdo Jefferson; os volantes Sandro e Ratinho, além dos atacantes Keko e Lucão do Break. Outros cinco não tiveram o nome revelado.

Enquanto o Flamengo fará o segundo jogo na competição nacional, após perder, no Maracanã, para o Atlético-MG (0 a 1), o Atlético-GO terá sua estreia no campeonato, pois o jogo com o Corinthians, previsto para o fim de semana, foi adiado por causa da equipe paulista ter disputado a final do Estadual.

