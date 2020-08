Liberado pelo departamento médico, Diego Ribas pode reforçar Flamengo em Goiânia

Por Estadão - Estadão 8

O técnico Domènec Torrent, do Flamengo, poderá contar com o meia Diego Ribas para o duelo com o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador não enfrentou o Atlético-MG, domingo, por apresentar um quadro de virose e gastroenterite (inflamação do trato gastrointestinal que afeta o estômago e o intestino delgado), mas foi liberado pelo departamento médico e teve seu nome entre os relacionados para o jogo.

Resta saber se o técnico catalão vai utilizar Diego entre os titulares, pois todos os atletas estão à disposição para a partida. A formação para entrar em campo em Goiás poderá ter: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filípe Luis; Willian Arão, Gerson e Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Enquanto o Flamengo fará o segundo jogo na competição nacional, após perder, no Maracanã, para o Atlético-MG (0 a 1), o Atlético-GO terá sua estreia no campeonato, pois o jogo com o Corinthians, previsto para o fim de semana, foi adiado por causa da equipe paulista ter disputado a final do Estadual.

