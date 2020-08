Seleção do Paulistão tem domínio de Palmeiras e Corinthians; Artur é o craque

Por Estadão - Estadão 11

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na noite desta segunda-feira a seleção do Campeonato Paulista, escolhida pelos técnicos e capitães dos times participantes. O campeão Palmeiras dominou a seleção, com três jogadores e o técnico Vanderlei Luxemburgo. O vice Corinthians teve três representantes. O atacante Artur, do Red Bull Bragantino, foi eleito o craque do Paulistão.

A revelação do Paulistão foi o volante Patrick de Paula, de 20 anos, destaque do Palmeiras ao marcar o gol na semifinal e converter o último pênalti da decisão. Na disputa de melhor técnico houve empate entre Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, e Ricardo Catalá, do Mirassol, que caiu na semifinal para o Corinthians.

Além de ter sido o craque do Paulistão, Artur também teve seu gol escolhido como o mais bonito do campeonato. O gol foi marcado contra o São Paulo, no Morumbi, em jogada que o atacante cortou da direita para o meio e acertou o ângulo de fora da área. O capitão do Palmeiras, Felipe Melo, recebeu o prêmio Craque da Galera, dado ao jogador mais votado pelos torcedores no Twitter da FPF.

Os melhores árbitros foram Raphael Claus e Luiz Flávio de Oliveira, que apitaram o primeiro jogo da final e o segundo, respectivamente. Já os assistentes eleitos foram Neuza Back e Daniel Ziolli.

Por causa da pandemia do coronavírus, a premiação foi realizada de forma virtual e transmitida pela FPF em suas redes sociais. Os jogadores enviaram vídeos ou entraram ao vivo com o troféu e agradeceram pela escolha.

Confira abaixo a lista dos premiados do Paulistão:

Goleiro: Cássio (Corinthians)

Lateral-direito: Fagner (Corinthians)

Zagueiros: Gil (Corinthians) e Felipe Melo (Palmeiras)

Lateral-esquerdo: Edimar (Red Bull Bragantino)

Meio-campistas: Patrick de Paulo (Palmeiras), Daniel Alves (São Paulo) e João Paulo (Ponte Preta)

Atacantes: Soteldo (Santos), Willian (Palmeiras) e Artur (Red Bull Bragantino)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo (Palmeiras) e Ricardo Catalá (Mirassol)

Craque do Paulistão: Artur (Red Bull Bragantino)

Craque da Galera: Felipe Melo (Palmeiras)

Craque do Interior: Artur (Red Bull Bragantino)

Gol mais bonito: Artur (Red Bull Bragantino) contra o São Paulo

Artilheiro: Ytalo, com sete gols (Red Bull Bragantino)

Árbitro: Raphael Claus e Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Neuza Back e Daniel Ziolli

