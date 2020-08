Corinthians diz que não fará testes de coronavírus com Hospital Albert Einstein

Por Estadão - Estadão 12

O Corinthians anunciou na noite deste domingo que não realizará mais seus testes de covid-19 no Hospital Albert Einstein. A decisão foi tomada após o cancelamento da partida entre Goiás e São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em decorrência da identificação de dez atletas contaminados no elenco esmeraldino. A diretoria do clube goiano recebeu os resultados dos exames apenas alguns momentos antes do apito inicial.

“O Departamento Médico do Clube, ao verificar diversas falhas e inconsistência nos testes realizados até aqui por outras equipes, resolveu seguir com os exames realizados pelo mesmo laboratório de confiança utilizado durante a disputa do Campeonato Paulista. Desta forma, o Corinthians pode dar mais segurança a todos os seus colaboradores e também às equipes adversárias”, comunicou a diretoria corintiana em nota oficial.

O Hospital Albert Einstein já havia aparecido no noticiário esportivo devido a uma falha em resultados de exames feitos pelo Red Bull Bragantino antes das quartas de final do Paulistão, contra o próprio Corinthians. Na ocasião, o clube do interior foi notificado sobre 23 testes positivos na delegação, incluindo nove jogadores e quatro membros da comissão técnica. Horas antes da partida, o Bragantino descobriu que os resultados estavam errados.

A polêmica na nova decisão da diretoria do Corinthians é o fato de o Albert Einstein ser a instituição contratada e credenciada pela Confederação Brasileira de Futebol para a testagem de atletas e demais envolvidos na retomada das competições nacionais. “O objetivo é garantir padronização e alto grau de confiabilidade aos testes realizados, que serão integralmente custeados pela CBF”, diz uma nota publicada pela entidade em julho.

A testagem de todos os envolvidos nas partidas é obrigatória desde a retomada do calendário do futebol nacional. Desta forma, o clube paulista pode ter que arcar com o custeio dos exames processados pelo outro laboratório.

“O Corinthians informa que os jogadores, comissão técnica e demais colaboradores do departamento de futebol realizarão os testes para a covid-19 antes de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, conforme prevê a Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF. No entanto, os exames não serão feitos pelo Hospital Albert Einstein”, conclui a nota publicada neste domingo pelo clube paulista.

O Hospital Albert Einstein confirmou a falha nos testes feitos na última quinta-feira pelo Goiás. Os jogadores tiveram de refazer os exames no dia seguinte, e os resultados chegaram neste domingo, pouco antes do horário marcado para a partida contra o São Paulo.

“O Hospital identificou uma falha técnica na coleta das amostras, feita em um laboratório parceiro em Goiás. Solicitou, portanto, novas amostras antes do processamento dos exames. Elas foram refeitas e encaminhadas para análise no laboratório do hospital em São Paulo, sem nenhum prejuízo aos prazos estabelecidos para apresentação dos resultados”, manifestou-se a instituição em nota oficial.

Na época da polêmica envolvendo Corinthians e Bragantino, o hospital informou ter identificado um problema em alguns de seus reagentes importados. Segundo a instituição de saúde, a empresa fabricante foi notificada imediatamente, e “os lotes com desempenho atípico foram retirados da rotina de exames do laboratório”.

Em nota publicada neste domingo após o adiamento do jogo entre Goiás e São Paulo, a CBF informou ter havido “um problema de logística do operador dos exames”. “A Comissão Médica da CBF já determinou à instituição hospitalar que assegure o cumprimento do prazo correto de envio dos resultados dos exames, mantendo a sua qualidade e confiabilidade”, diz a nota divulgada pela confederação.

