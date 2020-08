Por covid-19 em elenco do Imperatriz, CBF adia jogo da Série C do Brasileiro

Por Estadão - Estadão 7

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu adiar o confronto entre Treze e Imperatriz pela Série C do Campeonato Brasileiro. Marcado para ocorrer às 16h deste domingo, o jogo precisou ser adiado após 12 integrantes (nove jogadores e três membros da comissão técnica) do clube maranhense testarem positivo para covid-19. A nova data do duelo ainda será anunciada.

O Imperatriz havia mobilizado 19 atletas para a disputa da partida. Com as baixas, ficaram apenas dez disponíveis. Contudo, visando preservar a saúde de membros dos clubes e atletas, a CBF tomou frente do caso e resolveu adiar o encontro.

“A Confederação Brasileira de Futebol comunica que a partida entre Treze Futebol Clube e Sociedade Imperatriz de Desportos, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C 2020, que seria realizada neste domingo, 9, no Estádio Amigão, em Campina Grande, foi adiada em virtude dos resultados dos testes realizados junto ao elenco da Sociedade Imperatriz de Desportos, que constataram, em prova e contraprova, a contaminação por coronavírus de 12 dos 19 jogadores inscritos pela equipe maranhense na competição. Oportunamente, a Diretoria de Competições da CBF informará a nova data para realização da partida”, disse a CBF em nota.

Nas redes sociais, o zagueiro Breno Calixto, do Treze, criticou a CBF. “Incrível como nosso país é desorganizado em todas as áreas, no mínimo os resultados eram para terem chegados 48 horas antes do jogo, chegaram às 23 horas de ontem (sábado) e graças a Deus nenhum positivo nosso, mas nosso adversário testou 12 positivos de 19. Acorda CBF, mais organização”, disse o jogador.

“Teve a semana inteira para fazer os testes e no mínimo chegar os resultados na quarta ou quinta, você faz todo protocolo, se tranca num hotel, perde o Dia dos Pais e no final não tem jogo. E o pior, já pensou se nós jogássemos contra os caras com 12 positivos? A m*** que seria? Todo mundo infectado e nossas famílias depois? Toma no c*** que desorganização no nosso país, é na política, é no futebol, é em todo lugar mesmo.”

Após o adiamento, o técnico Paulinho Kobayashi afirmou que não comanda mais o Imperatriz, que busca o acesso na Série C e está nas semifinais do Campeonato Maranhense. Iniciada no final de outubro da temporada passada, esta foi a terceira passagem do comandante à frente do clube. O próprio treinador, aliás, utilizou as redes sociais para confirmar a saída.

