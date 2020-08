Nas redes sociais, Bolsonaro parabeniza Palmeiras pelo título paulista

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

No dia em que o Brasil alcançou a marca de 100 mil mortes por covid-19, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou o Palmeiras pela conquista da taça estadual sobre o Corinthians, neste sábado, 8.

Continua depois da publicidade

No Facebook, Bolsonaro publicou uma foto dele com a camisa do time vencedor e a mensagem “parabéns Palmeiras, campeão paulista 2020”. Bolsonaro é torcedor do clube e, em 2018, esteve no Allianz Parque para entregar a taça de campeão brasileiro ao time.

Bolsonaro é um grande fã de futebol e já utilizou as camisas de diversos times. Recentemente, utilizou a camisa do Corinthians, arquirrival do Palmeiras, em um vídeo com Marcelinho Carioca, ídolo do clube alvinegro.

Advertisement

O Palmeiras venceu nos pênaltis, no Allianz Parque, por 4 a 3 depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal. Após sair na frente com Luiz Adriano e levar o empate com Jô no último lance, o clube volta a conquistar a taça estadual pela primeira vez em 12 anos.

Continua depois da publicidade

Bolsonaro não teve agenda oficial neste sábado. O presidente também não deixou o Palácio da Alvorada, onde vive com a família.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.