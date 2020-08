Luxemburgo celebra título do Palmeiras: 'A temporada fica mais leve'

Por Estadão - Estadão 5

Após se isolar como o maior vencedor do Campeonato Paulista, com nove títulos, o técnico Vanderlei Luxemburgo exaltou a conquista sobre o Corinthians, neste sábado, no Allianz Parque. O treinador disse que o troféu alivia a pressão em cima do elenco para o restante da temporada, mas também fez um alerta para os jogadores.

“A conquista foi difícil, importante. A temporada fica mais leve, mas os jogadores precisam saber que não terminou, tem muita coisa para acontecer”, afirmou Luxemburgo. O Palmeiras terá pela frente nesta temporada a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa neste fim de semana, da Libertadores, que recomeça em setembro, e das oitavas de final da Copa do Brasil.

Luxemburgo foi contratado no fim de 2019 e iniciou os trabalhos com o elenco do Palmeiras no início deste ano. Ele está em sua quinta passagem pelo clube e tem contrato válido até o fim de 2021.

“O Palmeiras, quando me contratou, eu sabia da responsabilidade que tinha de voltar, pelo passado e pelo presente. Sabíamos que tínhamos que conquistar, e a primeira foi na Florida Cup, e agora o Campeonato Paulista que é muito difícil e as pessoas começaram a criar uma desconfiança, principalmente quando o Corinthians se classificou. Tentamos quebrar isso de que não ia ganhar porque era o Corinthians. É um grande adversário, difícil de ser batido, mas pode ser batido”, disse Luxemburgo.

O treinador revelou que teve de animar os jogadores para a disputa de pênaltis. O Palmeiras abriu o placar no segundo tempo do clássico, mas o Corinthians empatou no último lance. A equipe alviverde levou a melhor nas cobranças e faturou o 23º título estadual de sua história.

“Acalmei o pessoal, falei para ter calma porque tudo acontece no futebol. Eles (jogadores) estavam com a cabeça arriada. Com o campeonato ganho, de repente em dez segundos eles (Corinthians) empataram”, disse Luxemburgo.

O Palmeiras impediu o Corinthians de conquistar o tetra paulista pela primeira vez na história do futebol profissional. “Fiz meus jogadores entenderem que não era um desafio ganhar do Corinthians, e sim uma oportunidade”, exaltou o treinador.

