Atriz Chica Xavier, de novelas como 'Renascer' e 'Sinhá Moça', morre aos 88 anos

Por Estadão - Estadão 14

Advertisement

Advertisement

Com mais de 60 anos de carreira e atuações em novelas como Sinhá Moça (1986) e Renascer (1993), a atriz Chica Xavier morreu na madrugada deste sábado (8), vítima de um câncer de pulmão. Segundo o site G1, a atriz estava internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio, e a morte foi confirmada pelo neto Ernesto Xavier.

Continua depois da publicidade

No último dia 25 de julho, Ernesto publicou, no Instagram, uma foto da avó ao lado de outras familiares em homenagem ao Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha. Na legenda: “Eu só existo porque elas existem. Mulheres negras devem ser o centro do mundo. Elas são minhas deusas”.

Nascida em Salvador, na Bahia, Francisca Xavier Queiroz de Jesus teve papéis marcantes no teatro, na TV e no cinema. Na Rede Globo, integrou o elenco de 26 novelas, além de participar de 11 minisséries e dez programas especiais.

Advertisement

Entre os folhetins em que atuou, estão a primeira versão de Sinhá Moça, exibida em 1986 e com Lucélia Santos no papel-título; Renascer (1993) e O Rei do Gado (1996), ambos de Benedito Ruy Barbosa e protagonizados por Antônio Fagundes. Seu trabalho mais recente na televisão foi Cheias de Charme, que foi ao ar em 2012.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.