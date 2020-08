Republicanos lança Russomanno em SP

Por Estadão - Estadão 6

O diretório paulistano do Republicanos confirmou a pré-candidatura do deputado Celso Russomanno à Prefeitura de São Paulo. O anúncio foi feito na noite de ontem, durante reunião virtual do partido. O parlamentar vinha sendo cotado para ser o candidato a vice na chapa do prefeito Bruno Covas (PSDB), que vai disputar a reeleição. A convenção partidária que deve formalizar a candidatura de Russomanno está prevista para o dia 10 de setembro, mas pode ser adiada para dia 16 se houver a possibilidade de formar aliança com outro partido, segundo o presidente municipal do partido em São Paulo, Marcos Alcântara. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Paula Reverbel

Estadao Conteudo

