Santos anuncia a contratação do técnico Cuca para substituir Jesualdo Ferreira

O Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Cuca. Aos 57 anos, ele retorna ao clube para uma terceira passagem. Será o substituto do português Jesualdo Ferreira, demitido na quarta-feira. Com contrato válido até março de 2021, o técnico chega ao clube junto com o auxiliar e irmão, Cuquinha, e o preparador físico Omar Feitosa.

Cuca passou pelo clube a primeira vez em 2008 e mais recentemente em 2018, quando deixou o comando do time por questões de saúde. O último trabalho dele foi no São Paulo, no ano passado. O técnico, na ocasião, foi vice-campeão paulista e se desligou do cargo em setembro, com a justificativa de que o estilo do elenco não condizia com a proposta de futebol que gostaria de aplicar.

Curiosamente, Cuca também teve uma passagem pelo Santos como jogador, em 1993. Foram 46 partidas e 15 gols marcados pelo então meio-campista. Como treinador, ele tem a Copa Libertadores de 2013 pelo Atlético-MG como a principal conquista. Outro feito importante foi com o Palmeiras, em 2016, quando ganhou o Campeonato Brasileiro com o time após um intervalo de 22 anos.

Ainda não é certo que o treinador comande o time já no domingo, na estreia pelo Campeonato Brasileiro diante do Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Para isso, será preciso registrar o contato no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda nesta sexta-feira. Se não houver tempo, a estreia dele será na próxima quinta-feira, no Beira-Rio, contra o Inter.

Em carta publicada no site do clube, Cuca disse estar motivado pelo desafio de comandar a equipe. “Assumo em um momento que o Santos passa por um processo de reestruturação, de organização do futebol, sem condições de fazer grandes investimentos. Estou muito motivado com essa responsabilidade e me sinto extremamente capacitado e comprometido em ajudar este processo”, afirmou.

A contratação de Cuca se dá em um contexto bastante conturbado no Santos. O clube vive crise financeira e política atualmente. O presidente José Carlos Peres reduziu os salários do elenco em 70% durante a pandemia e teve ainda problemas com atrasos no pagamento. Por causa disso, o atacante Eduardo Sasha e o goleiro Everson foram à Justiça para pedir rescisão contratual.

“Não venho pensando em questão financeira, mas sim no prazer de trabalhar no clube. Estou chegando ao Santos pelo desafio de fazer um bom trabalho, e acredito que podemos conseguir isso, pois o grupo é qualificado”, explicou Cuca. “O torcedor pode ter a certeza que estou muito contente pelo acerto e pelo desafio que será comandar a equipe. Será diferente também, por tudo que está acontecendo no mundo, com novas dificuldades, mas tenho certeza que, com muito trabalho, poderemos alcançar bons resultados”, completou.

