Diretoria da Ponte Preta se reúne com Roger e quer liberar atacante

A chegada na Ponte Preta do atacante Zé Roberto, ex-Mirassol, deve acelerar a saída de Roger do estádio Moisés Lucarelli. O atacante de 35 anos tem contrato com a Ponte Preta até dezembro de 2020.

A moral do experiente atacante com a diretoria e a comissão técnica não está das melhores. Tanto que as partes se reuniram nesta quarta-feira à tarde para discutirem o futuro dele.

O jogador deve se encontrar novamente com os dirigentes nos próximos dias para que as partes cheguem a um acordo. A diretoria deve buscar um novo clube para Roger, cogitando a rescisão contratual como última alternativa.

A ida do jogador para um culto durante a quarentena desgastou a imagem junto aos dirigentes. Além disso, João Brigatti parece querer apostar em um ataque leve e de mais movimentação.

Principal goleador da Ponte Preta em 2020, com seis gols, e o artilheiro do clube no século, com 67 gols, Roger disputou 201 partidas com a camisa alvinegra em suas cinco passagens. Apesar dos bons números, o atacante vive um caso de amor e ódio com os torcedores, sendo o principal alvo de críticas quando o time não está bem dentro de campo.

Caso a saída de Roger seja confirmada, a diretoria deve ir atrás de um novo centroavante, pois Brigatti ficaria apenas com o recém-chegado Zé Roberto e Alisson Safira.

Nesta quarta-feira, além da contratação do atacante junto ao Mirassol, a Ponte Preta comunicou a saída do zagueiro Henrique Trevisan, que teve seu retorno pedido pelo Estoril, de Portugal.

Eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo Palmeiras, a Ponte Preta foca suas atenções para a Série B do Brasileiro. A estreia vai acontecer diante do América-MG, sábado, às 21 horas, no Canindé, em São Paulo.

