Paulo Henrique é o vencedor do 4º episódio do 'MasterChef 2020'

Por Estadão - Estadão 7

O estudante de medicina Paulo Henrique venceu o quarto episódio MasterChef Brasil 2020 exibido pela Band nesta terça-feira, 4.

“É muita emoção. É um sentimento de gratidão muito grande. Esse troféu para mim representa a maior vitória da minha vida. A vitória de alguém que queria ser além do que esperavam”, disse Paulo após a conquista.

Após o anúncio, Ana Paula Padrão questionou o vencedor sobre o futuro: “bye, bye, medicina?”. “Se Deus quiser”, respondeu Paulo. O estudante comentou que o reality show fez com que ele se encontrasse “Estou disposto a mudar o rumo da minha vida e dar a ela uma nova história.”

A prova que valia o prêmio desafiou os concorrentes a cozinharem um prato tendo como ingrediente principal o salmão. “Teve um prato que falou mais alto em conhecimento, falou mais alto em audácia e o que mais nos emocionou foi a terrine de salmão. Paulo foi você”, disse Paola.

Segundo Paulo, sua proposta foi apresentar uma terrine de salmão com molho besque. No entanto, Érick Jacquin o contestou explicando que tradicionalmente a receita do molho leva um crustáceo e que portanto o competidor havia feito um fumê de peixe.

MasterChef Brasil 2020

O reality show culinário conta com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa. Entenda as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton, paulistano de 29 anos. “Mostrei que negro da periferia também pode ganhar o MasterChef”, afirmou após ser campeão (leia mais aqui). No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã.

Redação

Estadao Conteudo

