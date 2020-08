Jejum e bola aérea do Grêmio são as preocupações do Inter, diz Marcos Guilherme

Por Estadão - Estadão 7

O meia-atacante Marcos Guilherme revelou, nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que o Internacional enfrenta o Grêmio, nesta quarta-feira, na arena do rival, na decisão do segundo turno, com duas preocupações: o jejum de vitórias no duelo gaúcho e a bola aérea do adversário.

“A gente tem que tomar cuidado com todas as jogadas deles. Por fora e por dentro. A gente já estudou bastante, conhecemos a equipe deles. Vamos estudar mais para poder anular as qualidades e poder colocar nossa qualidade em prática”, disse o atleta, uma das armas do técnico argentino Eduardo Coudet.

O Grêmio levou vantagem em bolas alçadas no clássico do primeiro turno, quando Diego marcou de cabeça. Dos nove gols sofridos pelo time colorado em 2020, seis foram em bolas erguidas na área.

A torcida do Inter fica preocupada com este retrospecto e também com o fato de o time não vencer um Gre-Nal há oito jogos, desde setembro de 2018. Como visitante, a situação é ainda pior. Já são 12 clássicos sem vencer – desde 2014 – e apenas uma vitória no novo campo do rival. Coudet também não dá sorte frente ao maior adversário: são duas derrotas e um empate, sem nenhum gol marcado.

“Incomoda e muito. Sem dúvidas. Ficou peso muito grande. Ficamos muito chateados, mas é outro momento, é final. Sabemos da importância do clássico, o Gauchão, que é um dos nossos objetivos. O que passou, passou. É acertar o que tem que acertar, ir para final e conseguir nosso objetivo que é ser campeão do segundo turno”, disse o meia-atacante.

