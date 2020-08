Lives foram vistas por 85 milhões de brasileiros, indica Google

Por Estadão - Estadão 7

Um levantamento realizado pelo Google, responsável pela plataforma de vídeos YouTube, revelou que as lives musicais já foram assistidas por mais de 85 milhões de pessoas no Brasil. O formato fez sucesso em meio à pandemia do novo coronavírus, com cantores brasileiros dominando o ranking de transmissões mais assistidas.

Das dez lives musicais mais vistas no YouTube, oito são de cantores brasileiros. Até agora a transmissão mais vista da plataforma é a da sertaneja Marília Mendonça, que atingiu 3.3 milhões de visualizações simultâneas.

A empresa chegou aos números a partir de uma pesquisa online com 1.007 entrevistados entre 18 e 54 anos, realizada em junho de 2020 para entender como as lives têm sido consumidas. Dos entrevistados, 71% disseram ter assistido a pelo menos uma live, 38% disseram ter visto seis ou mais delas e 24% viram mais de dez.

O cálculo do Google considerou que a população digital, ou seja, com acesso à internet, no Brasil é de 120 milhões, e portanto 71% dela resultaria em mais de 85 milhões.

Apesar do crescimento das lives, que existem no YouTube desde 2011, mas ficavam concentradas principalmente em canais de games e esportes, uma parte do público consultado também expressa um desejo por inovações. A pesquisa apontou que 22% dos entrevistados querem inovações de formato e conteúdo para continuar a assistir.

João Pedro Malar

Estadao Conteudo

