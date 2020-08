Marginal Pinheiros reabre ciclofaixa

Por Estadão - Estadão 7

A ciclofaixa da Marginal Pinheiros foi reaberta na segunda-feira, 3, após quase três meses fechada, nos quais passou recebeu melhorias e modernização. A revitalização teve apoio do Banco Santander e da Sabesp e foi conduzida pela empresa Farah Services, atual gestora da ciclofaixa.

No fim da tarde, o movimento de bicicletas era tranquilo no trecho da ciclofaixa com acesso pela ponte Cidade Universitária. Segundo Sandra Mendes, que controla a entrada dos ciclistas por ali, 123 pessoas o procuraram no período da manhã – e depois o número de interessados foi diminuindo ao longo do dia.

Frequentadores assíduos da ciclofaixa se disseram contentes com a reabertura. É o caso do engenheiro Flávio Aquino, 30 anos. Ele afirma que estava bastante ansioso por não poder fazer exercícios físicos ao ar livre “É mais uma oportunidade de fazer atividade física. Como é um espaço ao ar livre, é o que eu precisava.”

Quem também aproveitou para se exercitar foi o desempregado Wagner Kanno, 47, que nem sabia que a ciclovia estava fechada e decidiu colocar a bicicleta na rua. “A galera que sempre treinou aqui vai achar ótimo que a ciclovia está aberta”.

Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes na semana passada, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, disse que a CPTM buscou um parceiro privado para gerir a ciclofaixa e, no início do ano, fechou um acordo com prazo de 36 meses para que a Farah Services cuide do local, com investimento de R$ 6 milhões no período – R$ 2,2 milhões já foram investidos.

“A CPTM promoverá uma economia de aproximadamente R$ 5,5 milhões, os quais vamos investir naquilo que é a nossa diretriz: o transporte de passageiros”, informou o secretário. Já foram feitas melhorias como novas sinalizações de pontos, placas de orientações, guaritas de alvenaria com banheiro e ar-condicionado.

O asfalto mais danificado foi refeito e foram retiradas as lombadas para dar acessibilidade às bicicletas adaptadas – as hand bikes. “As próximas melhorias serão a implementação de pontos de apoio, sanitários acessíveis, novas sinalizações e iluminação noturna, para que a ciclovia possa ficar disponível aos usuários até mais tarde”, disse Baldy. Ainda segundo o secretário, seguranças estarão na ciclovia durante seu período de funcionamento, de 5h30 às 18h30.

Na estação Vila Olímpia da CPTM também foi instalada uma área de apoio aos ciclistas, com banheiros masculino e feminino e outro adaptado para pessoas com deficiência. Também foram reformados os 12 banheiros ao longo da ciclovia.

Devido ao andamento do plano de melhorias da ciclofaixa, parte do trecho na Marginal leste ficará interditada na região da Ponte Euzébio Matoso até dia 14 de agosto. Os ciclistas poderão acessar o local pela passarela da Cidade Universitária, ir até o Jaguaré e voltar ou acessar pelo Parque do Povo ou Vila Olímpia e ir até a Ponte Euzébio Matoso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Bruno Ribeiro, Marina Aragão e Renato Vieira

Estadao Conteudo

