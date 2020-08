Conselho reprova de novo contas de 2019 e complica situação de Peres no Santos

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A gestão de José Carlos Peres sofreu nova derrota política. Nesta segunda-feira, os membros do Conselho Deliberativo do Santos voltaram a rejeitara as contas do clube em 2019, o segundo dos três anos de mandato do dirigente, em reunião realizada de modo virtual em função da pandemia do coronavírus.

Continua depois da publicidade

O balanço financeiro do Santos já havia sido rejeitada pelos conselheiros em encontro realizado em junho. Diante da reprovação inicial, Peres teve o direito de apresentar a sua defesa. Porém, ela foi rejeitada, com o Conselho Deliberativo seguindo a recomendação do Conselho Fiscal.

O caso das contas do segundo ano do mandato agora segue para a Comissão de Inquérito e Sindicância do Santos, que vai avaliar se houve gestão temerária de Peres. Caso seja essa a avaliação, pode sugerir diferentes punições, que vão de advertência até exclusão do quadro associativo, passando pela possibilidade de impeachment, que precisaria ser aprovada pelos conselheiros e sócios.

Advertisement

A gestão atual de Peres vai até o fim de 2020, e a perda do mandato precisaria cumprir um ritual que é longo. Em 2018, o dirigente enfrentou um processo de impeachment, que foi rejeitado em setembro daquele ano pelos sócios.

Continua depois da publicidade

As contas de Peres de 2018 já haviam sido rejeitadas, com déficit de R$ 77 milhões. No ano passado, o Santos teve resultado positivo de R$ 23,5 milhões no seu balanço, provocado especialmente pela venda de Rodrygo ao Real Madrid. Nem por isso, no entanto, o Conselho Fiscal aprovou o relatório financeiro, apontando irregularidades nas contas do clube, como o uso do cartão corporativo para fins pessoais e o pagamento de intermediação da venda de Bruno Henrique

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.