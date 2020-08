Após reviravolta, Inter faz acordo com Santos e assina com Yuri Alberto até 2025

Por Estadão - Estadão 8

O atacante Yuri Alberto é o novo reforço do Internacional. Nesta segunda-feira, em uma nova reviravolta envolvendo o jogador formado nas divisões de base do Santos, o clube gaúcho anunciou a contratação do jovem, que assinou um contrato até junho de 2025.

Os detalhes financeiros da contratação não foram revelados, mas o Inter explicou ter chegado a um acordo com o Santos para fechar com Yuri Alberto. “O Sport Club Internacional concluiu as negociações para anunciar a contratação do atacante Yuri Alberto, atendendo interesses comuns entre o Clube, o atleta e o Santos Futebol Clube. Ele assina contrato até 30 de junho de 2025”, afirmou o clube gaúcho em nota oficial.

Foi, assim, a última reviravolta sobre Yuri Alberto. Afinal, o contrato do jogador com o Santos chegou ao fim em 31 de julho, sendo que tudo indicava a sua transferência ao Inter, com quem tinha um acordo prévio. Só que na data final do vínculo, uma oferta do clube paulista cobriu a proposta da equipe gaúcha e assegurara a sua permanência na Vila Belmiro.

A direção do Inter, então, anunciou que havia desistido do negócio por Yuri Alberto. O centroavante, porém, não compareceu ao CT Rei Pelé nesta segunda-feira para o treino do Santos. Nos bastidores, os clubes conversaram e selaram o destino de Yuri Alberto: o clube gaúcho.

Formado na base do Santos, Yuri Alberto fez a sua estreia entre os profissionais com apenas 16 anos, sendo o quinto mais jovem a fazê-lo no clube, atrás apenas de Coutinho, Pelé, Gabigol e Edu. Além disso, possui longa trajetória nas seleções de base do Brasil – foi campeão sul-americano sub-17, em 2017, e jogou o Mundial da categoria no mesmo ano. Em fevereiro, participou da campanha que classificou a seleção brasileira sub-23 para a Olimpíada de Tóquio.

