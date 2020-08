Trump: é justo que governo receba uma porcentagem do valor da compra do TikTok

Por Estadão - Estadão 5

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou que o governo americano deveria receber uma “grande porcentagem” do valor de compra da operação do aplicativo chinês TikTok no país e disse que isso seria “justo”. No final de semana, a Microsoft confirmou que está em negociação com a empresa controladora do aplicativo de vídeos, a chinesa ByteDance. “Nós governo que estamos tornando esse negócio possível”, afirmou o republicano, na coletiva de imprensa diária sobre a pandemia de covid-19.

Ao ser questionado sobre quem faria o pagamento ao governo, Trump respondeu que não se importa se será a China ou a Microsoft. “O TikTok é um grande sucesso, em boa parte por causa dos EUA”, disse o líder da Casa Branca.

Mais cedo, Trump deu aval a um possível acordo entre a Microsoft e a ByteDance, mas estabeleceu um prazo de até 15 de setembro para que o negócio seja fechado. Caso contrário, o TikTok estará “fora do mercado”, declarou.

Em uma reunião com trabalhadores do setor de tecnologia, o republicano já havia dito que o governo americano deveria ser beneficiado. “O Tesouro terá que receber muito dinheiro de qualquer acordo pelo TikTok”, afirmou.

