Abertura de novas empresas cai 23,2% no 2º tri ante 1º tri, diz Boa Vista

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O número de novas empresas criadas caiu 23,2% no segundo trimestre de 2020 frente aos três meses encerrados em março, informou nesta segunda-feira, 3, a Boa Vista. Na comparação com igual período de 2019, houve contração de 16,0%.

Continua depois da publicidade

No acumulado de 12 meses, o indicador cedeu de 16,5% em março para 8,1% em junho, menor nível desde setembro de 2017 (7,0%).

Considerando as formas jurídicas, a variação trimestral mostrou queda de 21,6% nas aberturas de novas Micro e Pequenas Empresas (MEIs) e de 28,9% nos demais tipos de empresa. Mesmo assim, as MEIs representaram 82% das novas empresas criadas entre abril e junho; em igual período de 2019, eram 77,5% do total.

Advertisement

Por setores, a pesquisa mostra que as empresas de serviços representaram 61,5% do total de novos negócios criados no segundo trimestre, contra 61,2% em igual período de 2019. O setor de comércio representou 30,3% (ante 29,9%) e a indústria caiu para 7,1%, de 7,8% no segundo trimestre do ano passado.

Continua depois da publicidade

Segundo a pesquisa, todas as regiões apresentaram queda no número de novas empresas no segundo trimestre, considerando a comparação interanual. A contração mais forte aconteceu no Nordeste (-19,9%), seguido pelo Sudeste (-19,2%), Sul (-11,2%), Centro-Oeste (-5,0%) e Norte (-4,5%).

O levantamento foi realizado pela Boa Vista a partir dos dados de novas empresas registradas na Receita Federal, em todo o território nacional.

Cícero Cotrim

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.