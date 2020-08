Saúde: Brasil registra 541 novas mortes por covid-19 e total chega a 94.104

Por Estadão - Estadão 7

O Brasil registrou 541 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos no País pela doença a 94.104, segundo dados divulgados neste domingo, 2, pelo Ministério da Saúde.

De ontem para hoje, foram registrados 25.800 novos casos da doença, o que aumentou para 2.733.677 o total de pacientes infectados no País pelo novo coronavírus. Desses, 1.883.677 (68,9%) correspondem a pacientes recuperados e 755.896 (27,7%) a pacientes ainda em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há cerca de 3.576 mortes em investigação.

São Paulo é o Estado com maior número de casos do novo coronavírus, 558.685, e de mortes, num total de 23.317. O Ceará segue em segundo lugar em número de casos, com 176.580, e 7.709 óbitos. Depois, a Bahia aparece em terceiro lugar, com 170.476 casos e 3.572 mortes. O Rio de Janeiro está na quarta posição, com 167.225 confirmações do novo coronavírus, mas com 13.572 óbitos.

