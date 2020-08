Parques e ciclovia reabrem nesta segunda-feira

Por Estadão - Estadão 9

O governo de São Paulo vai reabrir a ciclovia da Marginal Pinheiros e quatro parques na capital e na região metropolitana a partir da segunda-feira, 3. O uso de máscara e distanciamento social continuam obrigatórios.

A previsão era de que os postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também começassem a voltar gradualmente a partir desta segunda, mas o governo federal adiou a data para 24 de agosto.

Veja o que reabre:

Ciclovia

A ciclovia da Marginal Pinheiros, área de 22 km de responsabilidade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), foi fechada no início do período de quarentena, em 21 de março, e passou por um trabalho de melhorias e modernização.

Devido ao andamento do plano de melhorias da ciclofaixa, parte do trecho na Marginal leste ficará interditada na região da Ponte Euzébio Matoso até o dia 14 de agosto, informou o governo. Os ciclistas poderão acessar pela passarela da Cidade Universitária, ir até o Jaguaré e voltar ou acessar pelo Parque do Povo ou Vila Olímpia e ir até a Ponte Euzébio Matoso.

Parques

O governo estadual vai reabrir mais quatro parques na capital paulista e na região metropolitana para práticas esportivas individuais, como caminhada e bicicleta, mas também vai voltar a disponibilizar as quadras de tênis. O uso de máscara ainda é obrigatório e os frequentadores devem manter o distanciamento social.

Os parques Guarapiranga e Belém, na capital; o parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba; e o Ecológico da Várzea, em Embu Guaçu, voltarão a abrir de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Ao todo, 14 parques foram reabertos no Estado de São Paulo.

Adiado

A reabertura gradual dos postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não começará mais a partir desta segunda-feira. O prazo foi adiado para o dia 24 de agosto. Por enquanto, os atendimentos serão realizados apenas remotamente.

Segundo divulgou o Ministério da Economia, a reabertura vai considerar as especificidades de cada uma das 1.525 agências da Previdência Social no País. “Cada unidade deverá avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atendimentos realizados, a organização do espaço físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva.”

