Presidente do Barcelona descarta contratação de Neymar: 'No momento, é inviável'

Por Estadão - Estadão

Um dos clubes mais afetados financeiramente pela crise decorrente da eclosão da pandemia de covid-19, o Barcelona não vai tentar contratar Neymar na atual janela de transferências do verão europeu. Quem garante é o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, que afirmou que seria “inviável” nesse momento trazer o craque brasileiro.

“Nesta situação, é inviável. O PSG também não quer vendê-lo, é normal porque é um dos melhores jogadores do mundo. No verão passado, tentamos muito, mas neste verão não haverá tentativa”, assegurou o dirigente, em entrevista ao jornal espanhol Sport.

O clube catalão deixou de arrecadar cerca de 200 milhões de euros (R$ aproximadamente R$ 1,2 bilhões) entre março e junho em virtude da crise que se instalou gerada pela pandemia, o que obriga os clubes a terem mais austeridade em suas gestões.

“Se a situação da pandemia não melhorar, não haverá público em museus, lojas e seguiremos perdendo dinheiro. Somos obrigados a sermos muito rigorosos na gestão: precisamos revisar quais investimentos são essenciais e quais podem esperar”, explicou Bartomeu.

Ele também revelou que as negociações pelo argentino Lautaro Martinez com a Inter de Milão estão paradas e reiterou que o Barcelona não vai gastar tanto em reforços como em outros anos. “A situação não convida a grandes investimentos”, pontuou.

Bartomeu crê que o impacto financeiro nos clubes não vai durar apenas um ano, mas sim três ou quatro. Diante do cenário atual, o dirigente considera que a melhor forma de negociar jogadores é por meio de trocas entre as equipes. “Todos os grandes clubes europeus foram afetados. Todos trabalham para se adaptar”.

O presidente do Barcelona também negou que pensou em demitir o técnico Quique Setién, apesar das inúmeras especulações na imprensa catalã sobre a saída do treinador depois da perda do Campeonato Espanhol e das críticas de Lionel Messi sobre o desempenho da equipe na temporada.

“Em nenhum momento pensamos em mudar de treinador. Sei que algumas informações foram divulgadas dizendo que, se ele não vencesse dois jogos, iríamos trocá-lo. Mas nunca falei sobre isso”, garantiu.

O dirigente também rejeitou que tenha conversado com outros treinadores, especialmente Xavi Hernández, ídolo do clube e hoje técnico do Al-Sadd, do Catar. “Nós não falamos com ninguém. Falo com Xavi porque temos um bom relacionamento, mas ele recentemente renovou com sua equipe. Xavi virá um dia para treinar no Barça. E ele vai decidir isso. E será um sucesso quem o trouxer, mas quando ele achar que está pronto”.

Estadao Conteudo

