Superando limitações, times do interior sofrem para recomeçar na pandemia

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Na cidade portuária de Paranaguá, o vereador Ratinho precisou deixar de lado por uns dias as atribuições políticas para voltar a jogar futebol pelo time da cidade paranaense, o Rio Branco. Após quatro anos aposentado e mesmo sem ter treinado, aos 40 anos ele calçou as chuteiras para a equipe conseguir ter 11 titulares nos compromissos restantes pelo Campeonato Paranaense. O esforço dele é o mesmo de tantos outros times, jogadores e dirigentes pelo Brasil: ter de voltar a jogar se tornou muitas vezes um fardo após a pandemia do novo coronavírus.

Continua depois da publicidade

A paralisação de quatro meses exigiu dos clubes menores empenho gigantesco para cumprir os compromissos adiados, pois o calendário passou a durar bem mais do que o orçamento cobriria. Os recursos minguaram, os jogadores ficaram sem contrato e os técnicos e dirigentes precisaram ser criativos.

Justamente o sufoco por não ter elenco fez o Rio Branco tirar um membro da Câmara de Vereadores de Paranaguá. O time estava nas quartas de final do Paranaense, porém não teve condições de renovar o contrato de todos os atletas. Como o atacante e vereador Ratinho estava inscrito porque planejava fazer um jogo oficial de despedida, precisou ser acionado para completar time diante do Cascavel.

Advertisement

“Nos dois jogos finais nós só tínhamos os titulares e um goleiro reserva. Sorte que ninguém se machucou. A equipe precisava jogar porque, se não entrasse em campo, poderia ser punida com o rebaixamento. Eu nem cheguei a treinar com o time”, contou Ratinho. Apesar do espírito esportivo, o Rio Branco perdeu os dois jogos: 3 a 0 e 5 a 0.

Continua depois da publicidade

Em termos de compromisso com o time, poucos exemplos superam o do preparador físico José Lummertz, do Aimoré (RS). Nem uma enchente o deteve. No dia em que a equipe se reapresentou, 10 de julho, ele só conseguiu sair de casa graças a um caiaque. Sua filha registrou em vídeo o esforço do pai para não perder o treino. “A minha presença era muito importante. Os treinos iam recomeçar e eu precisava avaliar os jogadores. Muitos vieram de longe só para jogar o campeonato”, explicou.

Lummertz vive em Sebastião do Caí (RS), a cerca de 30 quilômetros de São Leopoldo, cidade do Aimoré. Por morar em um prédio próximo a um rio e estar acostumado com rotineiras enchentes, o preparador se precaveu e deixou na noite anterior o carro estacionado a algumas quadras de casa, em região mais alta. Mas, para chegar ao veículo, pegou emprestado o caiaque de um vizinho e remou por 250 metros. “Só cheguei 15 minutos atrasado (ao clube).”

Para o goleiro Wallef, do Afogados (PE), a volta do calendário significou ter de abrir mão de uma ocupação diferente iniciada na pandemia. Quando o futebol parou, seu contrato terminou e a saída foi iniciar outra carreira. Wallef retornou à cidade natal, São José do Calçado (ES), e por lá atuou durante 45 dias como secretário municipal de Esportes. Foi uma forma de garantir algum salário.

Continua depois da publicidade

“Eu sou amigo do prefeito e ele me convidou. Consegui realizar melhorias em algumas praças e fiz requerimento para uniformes novos para as crianças. Também ajudei em projetos culturais”, contou ao Estadão.

A gestão de Wallef terminou quando o Campeonato Pernambucano recomeçou. “O futebol sempre foi a minha prioridade. Só trabalhei como secretário porque estava sem contrato e sem salário. Ainda bem que o campeonato voltou, mas, depois de tanto tempo parado, recomeçar foi difícil.”

Ciro Campos

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.