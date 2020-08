Em assembleia, professores do Rio decidem não retomar aulas presenciais

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Professores de escolas particulares do município do Rio de Janeiro decidiram em assembleia virtual neste sábado, 1, que não vão retomar as aulas presenciais. A prefeitura liberou o retorno na próxima segunda-feira, de forma voluntária, do 4.º ao 9.º ano.

Continua depois da publicidade

A reunião do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (SinproRio) contou com a participação de mais de 500 profissionais, que votaram pela “manutenção da greve pela vida”.

A proposta é retomar as aulas presenciais apenas com a garantia das autoridades da área de saúde.

Advertisement

“Não nos negamos a trabalhar, e estamos trabalhando muito no teletrabalho, mas estamos em greve pela vida”, afirmou o presidente do Sinpro-Rio, Oswaldo Teles, na abertura da assembleia virtual.

Continua depois da publicidade

Ele ainda ressaltou que “em nenhum lugar do mundo, ocorreu retorno às aulas presenciais com o número de contágios e mortes (beirando as 100 mil) que o Brasil vem sofrendo”, segundo comunicado do sindicato.

Fernanda Nunes

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.