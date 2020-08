Respiração profunda e 'reset mental' garantem pole a Hamilton em Silverstone

Por Estadão - Estadão 5

Lewis Hamilton parecia não viver uma semana muito inspirada em Silverstone. O piloto da Mercedes não havia liderado nenhum dos treinos livres e foi mal nas duas primeiras etapas da sessão de classificação. Uma incrível recuperação na terceira parte, contudo, levou o inglês ao novo recorde da pista e à sua sétima pole position em casa – a 91ª da carreira na Fórmula 1.

O piloto da Mercedes chegou a rodar na pista durante a segunda parte. “Foi a minha primeira derrapada em algum tempo. É uma questão de confiança, e eu estava perdendo o controle, tendo dificuldades a cada volta. Na verdade, não foi uma boa sessão qualificatória para mim”, reconheceu o hexacampeão mundial.

“É tentar se recompor e se alinhar novamente. Eu diria que essa provavelmente foi a virada mais difícil, sabendo que Valtteri (Bottas, colega de Mercedes) estava dando uma volta rápida atrás da outra. Fui para o Q3 após uma espécie de ‘reset’ mental. Não sei como, mas consegui me recompor com algumas respirações profundas”, completou o inglês, que lidera o Mundial de Pilotos, com duas vitórias em três corridas.

A julgar pelos resultados do treino, Hamilton não terá vida fácil amanhã. Segundo colocado com três décimos de diferença, Bottas lembrou que o próprio colega conseguiu faturar a corrida na temporada passada depois de largar na segunda posição.

“Foi uma boa qualificatória até o Q3, quando comecei a deslizar um pouco na traseira. Lewis se encontrou um pouco mais do que eu ali e mereceu a pole. Ele conseguiu vencer no ano passado largando em segundo, então espero ter oportunidades amanhã”, disse o finlandês, segundo colocado no campeonato e vencedor da primeira corrida da temporada, na Áustria.

Lewis Hamilton faturou a pole position com tempo de 1min24s303. Bottas ficou com a segunda colocação, 0s313 mais lento. O holandês Max Verstappen, da Red Bull e o monegasco Charles Lecler, da Ferrari, formarão a segunda fila.

