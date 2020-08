12 de agosto, dia de Anchieta, é marcado por conclusões de obras e melhorias

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 7

12 de agosto é o dia da emancipação administrativa do município de Anchieta, o dia da cidade! Apesar de estarmos em plena pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), com triste perda de amigos pela doença e situação de emergência na saúde pública, temos muito ainda o que comemorar.

Mesma focada nas ações de prevenção a Covid-19 e com menos R$ 6 milhões na arrecadação no primeiro semestre deste ano, a Prefeitura de Anchieta segue com diversas obras que estão dando mais segurança e qualidade de vida aos moradores. Isso podemos comemorar! Após a pandemia teremos novas escolas, novas orlas, praças, unidades de saúde reformadas, pontes, muros de contenção da maré e muitas ruas pavimentadas, na sede e no interior.

Anchieta, que surgiu de uma aldeia de índios e tinha o nome de Rerigtiva, também foi chamada de vila de Benevente que, pela lei provincial número 6, de 12 de agosto de 1887, a vila foi elevada a categoria de cidade com a designação de Anchieta.

Com sua independência administrativa a cidade foi crescendo e se transformando. Muitas histórias, fatos, perdas, ganhos e conquistas. Hoje, com cerca de 28 mil habitantes, é uma das cidades capixabas com maior investimento per capita e com as contas equilibradas, sendo nota A pelo Tesouro Nacional.

E essas recentes conquistas se dão pelo fato de saber gerir os recursos, investir com responsabilidade e pés no chão. A Prefeitura, em 2017, sentindo drasticamente as perdas em sua receita com a paralisação da Samarco, tomou outro rumo e começou a ensinar a pescar. A atual gestão arrumou a casa, cortou despesas e iniciou um trabalho com foco no desenvolvimento.

Em 2017 surge o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, que com diversos projetos, conquista prêmios, recursos e convênios para investir na infraestrutura da cidade e no desenvolvimento econômico e social de sua gente.

E mesmo com uma receita menor, comparada às gestões anteriores, a Prefeitura conseguiu feitos inéditos para fomentar emprego e renda. Na região, mesmo enfrentando uma crise financeira, sempre se destacou quando o assunto era contratação de novos empregos formais. Além disso, captou recursos e também com receita própria pode realizar diversas obras.

Algumas obras já foram entregues recentemente, como a drenagem e pavimentação de ruas em comunidades rurais e no bairro Cantagalo, além da reforma de escolas, unidades de saúde e quadras poliesportivas. Já outras, seguem em execução e em breve serão entregues aos moradores, como a orla da Praia de Castelhanos, a pavimentação de ruas nos bairros Anchieta e Nova Anchieta.

Drenagem e pavimentação de ruas na sede e no interior

Um grande número de ruas de Anchieta esá recebendo serviços de drenagem e pavimentação. Estão sendo contempladas comunidades rurais e bairros da sede. Nos bairros Nova Anchieta e Anchieta, 19 ruas estão sendo atendidas com os serviços. As obras seguem também nas comunidades de Simpatia, Piratininga, Alto Pongal, Itaperoroma Alta, Dois Irmãos de Olivânia, Limeira, Itaperoroma Alta, entre outras.

Mercado Municipal de Peixes ganha reforma

Também, recentemente a Prefeitura deu ordem de serviço para o início das obras de reforma do Mercado Municipal de Peixes. As obras devem ser concluídas em novembro.

Reforma e manutenção em 31 escolas

No município de Anchieta 12 escolas estão recebendo reforma e ganharam novas mesas e cadeiras, além da instalação de ventiladores. Outras 19 unidades receberam pinturas e reparo predial. No ano passado a escola de Jabaquara foi totalmente reformada.

Já em Mãe-Bá, a Prefeitura finalizou a obra de construção da nova creche Enide Corrêa. Em Iriri, com apoio do governo do Estado, está sendo concluído o novo Centro de Educação Infantil Tom & Jerry.

Revitalização de orlas

Em Anchieta três orlas estão sendo revitalizadas: Castelhanos, Praia Central e Costa Azul, em Iriri. A reurbanização dessas orlas impediu que todos os quiosques do município fossem demolidos, conforme determinação da Justiça Federal transitado e julgado em 2016. Em Castelhanos a obra é realizada mediante um convênio com o governo estadual. O local irá ganhar novos quiosques, ciclovia, calçadão, banheiros e pavimentação da avenida principal

Já na Praia Central as obras irão possibilitar a reconstrução do calçadão e a instalação de estação de academias, bancos, estacionamento, chuveiros, paisagismo e outras melhorias.

Em Iriri, a Praia da Costa Azul será totalmente revitalizada com construção de novos quiosques e locais para venda de água de coco, bem como diversas outras adequações para tornar o local mais atrativo e acessível.

A orla de Parati recebeu melhorias no ano passado, assim como a orla beira rio da comunidade de Jabaquara.

Unidades de Saúde recebem reforma e ampliação

Oito Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Anchieta receberam reforma e instalação de acessibilidade. Além delas, o Pronto Atendimento Municipal também irá ganhar melhorias.

Muro de contenção em dois pontos da Praia Central

A Prefeitura de Anchieta, com apoio do governo do Estado, construiu um muro de contenção da maré na Ponta dos Castelhanos, onde, desde 2015, o mar danificou a rua e invadia residências. Hoje o local está mais bonito e seguro.

Também na Vila Samarco foi edificado um muro de contenção com a mesma engenharia. O local ganhou ainda pavimentação de ruas adjacentes, asfaltamento da avenida Beira Mar e reconstrução do calçadão. Essas obras vêm sendo realizadas com recursos próprios do município.

Parque Municipal será inaugurado em breve em Anchieta

Os serviços de paisagismo estão na reta final para concluir as obras de construção do Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta. O parque fica localizado entre os bairros Nova Jerusalém, Benevente e Nova Esperança. As obras contemplaram a construção de um prédio para a gestão da RDS, com auditório com capacidade de 40 lugares, um novo viveiro de mudas, um circuito de caminhada com trilha percorrendo os 14.000 m² do parque, além de um playground e um mirante com área de convivência.

CONFIRA AS OBRAS CONCLUÍDAS E EM EXECUÇÃO:

OBJETO SITUAÇÃO Reforma do Mercado Municipal de Peixes Execução Revitalização da Orla da Praia Costa Azul, em Iriri Execução Revitalização da Orla de Castelhanos Execução Revitalização Orla da Praia Central Execução Extensão de Rede Rural Execução em 2020 Muro de Contenção da maré e reconstrução de via na Vila Samarco Execução Pavimentação de 10 ruas no bairro Anchieta Execução Pavimentação Urbana: Inhaúma (rua Projetada); Praia de Santa Helena – Iriri (rua projetada); Mãe-Bá (rua projetada); Ubu (rua 1); Parati (ruas R e L) e travessas no Bairro Alvorada Execução em 2020 Pavimentação de 09 ruas no bairro Nova Anchieta Execução Construção da Ponte de Dois Irmãos de Olivânia Execução Pavimentação Rural: Alto Pongal (Rua Carlos Salvareis; Rua Albino Salarini; Silvio Passamani); Piratininga (Emboacica) (Rua 05); Arerá (Rua 06); Limeira (Projetada – ao lado da ESF, Projetada; Itaperoroma Baixa (Rua 01; Rua 02); Itaperoroma Alta (Rua 01); Simpatia (Rua 01); Belo Horizonte (Rua 01, Rua 02). Execução em 2020 Construção da Creche Tom e Jerry Execução Construção Creche de Mãe-Bá Finalizado Reforma correios de Recanto do Sol, Planalto e Castelhanos Execução Reforma correios de Jabaquara Execução Reforma das Escolas: Amarilis Fernandes Garcia Jocelina Nogueira e Patrícia Roffes Execução Reforma das Escolas: Dulcineia Silva Lírio, Alcides Ceccon, Elson Garcia e Professora Genelice Ramos Execução Reforma das escolas: Novo Horizonte e Manoel de Paula Serrão Execução Reforma de Escolas: Córrego da Prata, Duas Barras, Mariana da Purificação Simões Execução Pavimentação de 09 ruas no bairro Planalto Execução Pavimentação de ruas no bairro Guanabara Execução em 2020 Construção da Creche Tom e Jerry Execução Construção de Praça no bairro Nova Esperança Concluída Muro de Contenção Ponta dos Castelhanos Concluída Construção do espaço DiverCidade Concluída Construção de Ponte sobre o Rio Una Concluída Pavimentação Rural Pé do Morro, Itapeuna, Baixo Pongal, São Lourenço, Olivânia, Limeira, Córrego da Prata, Segundo Território Concluída Reforma de decks e orlas: Iriri, Jabaquara e Parati Concluída Reforma de praças, decks e orlas: Ubu, Inhaúma, Vila Samarco, Vila Olímpica e Porto de Cima Concluída Reforma da Cozinha, Vestiário e Campo de Mãe-Bá Concluída Reforma Caixas de Água: Belo Horizonte, Arerá, São Mateus, Itaperoroma Alta, Chapada do A e Itapeuna Concluída Pavimentação Rural em Dois Irmãos de Olivânia Concluída Pavimentação Bairro Cantagalo (12 ruas) Concluída Reforma do Centro do Idoso Concluído Reforma das quadras Poliesportivas de Arerá e Parati Concluído Reforma da Quadra de Nova Anchieta / Planalto Concluído Reforma e construção de salas no Centro Administrativa II Concluído Reforma Escola de Jabaquara Concluído Reforma do Gesso do PA

