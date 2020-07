Vereador por dois mantados, Paulinho do Vitalino diz estar preparado para administrar Guaçuí

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 94

Advertisement

Advertisement

Vereador por dois mantados, Paulinho do Vitalino (PSB) diz estar preparado para administrar Guaçuí. Como pré-candidato a prefeito, o parlamentar, em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, falou um pouco sobre seus projetos para a cidade e comentou o trabalho de articulações com lideranças políticas, comunitárias e sociedade civil organizada. Confira a entrevista!

Quem é o pré-candidato?

Paulinho do Vitalino – Sou Paulo Henrique Couzi Rosa, 48 anos, servidor público da Secretaria Municipal de Saúde, nascido em uma família de 12 irmãos aqui mesmo em Guaçuí, o que muito me orgulha. Sou filho do servidor público, o pedreiro Vitalino Francisco Rosa, e da merendeira dona Geralda Couzi Rosa, também servidora pública, ambos já falecidos, casado com a técnica de enfermagem Luciana Sant’ana. Tenho três filhos e estou filiado ao Partido PSB, onde postulo uma vaga à pré-candidato a prefeito de Guaçuí nas eleições de 15 de novembro próximo.

O que te levou a postular uma pré-candidatura a prefeito de Guaçuí?

Continua depois da publicidade

Em toda minha vida aprendi que nada se conquista sem dedicação, sem apoio e, o principal, com muito trabalho. Desde criança já participava das campanhas políticas de nosso município com meu pai em apoio ao meu primo, o saudoso Norival Couzi, pessoa que sempre admirei. Depois, já adulto e certo que não podemos cruzar os braços ao ver as coisas ruins acontecendo, resolvi que teria de alguma forma ajudar no desenvolvimento da minha querida Guaçuí e da nossa gente, então decidi a me candidatar a vereador e postular uma vaga na Câmara Municipal. Eleito vereador por dois mandatos consecutivos, fui presidente da Câmara também por duas vezes, isso nos fortaleceu politicamente e nos fez conhecedor de todas as regiões de nosso município, suas capacidades e também seus pontos vulneráveis, sua gente trabalhadora, e suas dificuldades em melhor desempenhar suas atividades. Como vereador trabalhei muito para melhor servir ao povo, mas como governante tenho certeza de que posso administrar com competência e ajudar muito mais essa terra que tanto amo e desejo ver prosperar sempre.

Qual a sua opinião a respeito de possíveis apoios de políticos conhecidos da região?

Sempre acreditei no diálogo e com esse pensamento venho conversando há vários meses com diversas lideranças políticas e não políticas de nossa região, temos dialogado com diversos presidentes de associações comunitárias, lideranças de clubes de serviços, entre outros. Hoje temos o apoio declarado a nossa pré-campanha do deputado estadual Luciano Machado (PV), um jovem carismático, dedicado e que está realizando um grande trabalho na Assembleia Legislativa em favor da região do Caparaó. Também tenho o apoio do deputado federal Josias Da Vitória (CIDADANIA), parceiro atuante no nosso município com várias emendas já destinadas para Guaçuí, e contamos com o apoio da maioria dos vereadores da Câmara Municipal, que que é favorável a nossa pré-candidatura a prefeito. Mas as conversas ainda estão acontecendo e em breve poderemos citar outros nomes que, com certeza, participarão desta ideia, pois as siglas partidárias estão se reunindo e discutindo seus destinos, esperamos, é claro, que seja a nosso favor, pois juntos realizaremos muito.

Advertisement

Na sua opinião, quais serão os principais desafios para o futuro governante de Guaçuí e quais as suas perspectivas para solucioná-los?

É evidente que vários desafios iremos encontrar, mas hoje temos que pensar de imediato no período pós-pandemia causado pelo coronavírus (Covid-19), que será com certeza o grande desafio para qualquer administrador, tanto privado quanto público. Temos observado de todos os lados as dificuldades, os enfrentamentos e principalmente as estratégias colocadas na prática pelos nossos governantes estaduais e de nosso município e vemos que muitas medidas estão sendo adotadas para tentar minimizar estes futuros efeitos. Temos que lembrar que esta pandemia chegou muito rápido e deu pouquíssimo tempo para organizar um enfrentamento mais adequado, mas participamos assiduamente como vereador das ações adotadas pela atual administração, que em sua maioria foi acertada, por isso acreditamos que no caso da nossa administração futura teremos como respirar um pouco mais, é claro que trabalhando com pé no chão e atentos aos desdobramentos que irão com certeza acontecer, tanto no nosso município como também no nosso Estado e no País. É claro que em relação à atual administração alguns irão querer denegrir as atitudes tomadas, mas vamos lembrar do velho ditado que diz: “só sabe onde o calo aperta quem está calçando o sapato”. Para minimizarmos esta situação teremos que primeiramente ter pessoas capacitadas nos diversos setores de nossa administração para bem desempenhar suas funções, ter um olhar especial com a nossa folha de pagamento, o famoso gasto com pessoal, procurando ter o necessário para o bom andamento da máquina administrativa, tendo um olhar apurado com ações que desenvolvam melhor nossa garantia de arrecadação, e uma atenção específica para o fortalecimento do nosso comércio local, agricultura e os demais mecanismos que compõem nosso plano de governo.

Falando em Plano de Governo, como está o seu projeto para governar o município?

Como pré-candidato tenho um Plano de Governo em construção e já muito adiantado, pois acredito que um plano para governar um município deve ser confeccionado em duas etapas, uma na pré-campanha e na campanha e outra com a nossa eleição e pós-conhecimento do desafio a enfrentar, e com a ajuda e o conhecimento de todos. Entendo que não existe uma mágica para resolver todos os problemas de uma só vez, temos um monte de boas ideias que estão sendo elaboradas por várias pessoas que acreditam na nossa pré-candidatura e estão nos ajudando com suas técnicas, conhecimentos e principalmente experiências já vividas nos diversos setores da administração pública. Temos certeza que sendo confirmado candidato a prefeito, na convenção do nosso Partido o PSB, ao longo de nossa campanha estaremos apresentando por partes nosso Plano de Governo. O restante estaremos discutindo com a população em geral as demais etapas para construção de um Plano de Governo que de fato venha a nos ajudar a administrar nossa querida Guaçuí e não um emaranhado conjunto de folhas sem razão.

Como você avalia as atitudes da atual administração em sua totalidade?

Acompanho esta administração desde os seus primeiros dias, pois fui eleito no mesmo pleito para o qual foi também a prefeita Vera Costa (PDT), e sempre estive a seu lado, nas horas ruins e nas horas de sucesso, sempre atuando com muita responsabilidade em tomadas de decisões, e firme em seu propósito de tornar a vida das pessoas melhor a cada dia. Sabemos das dificuldades que é administrar uma cidade do tamanho de Guaçuí com pouco recurso, com diminuição de repasses financeiros do Estado e da União, com receita própria que não se consegue praticamente sobrar para nenhuma obra, sendo gasto em quase sua totalidade destinada para a folha de pagamento mensal. Então acredito que a administração da atual prefeita é boa.

O que você gostaria de dizer para quem está lendo esta matéria e por que devem acreditar na sua capacidade de administrar, caso seja confirmada sua candidatura na convenção do seu partido?

Agradeço por esta pergunta. Em primeiro lugar, sou uma pessoa muito conhecida em todos os bairros de nossa cidade e em todos as comunidades rurais, tenho uma amizade incontestável, sou servidor público e conheço as dificuldades de nossa classe trabalhadora e sei dos desafios para melhor atender essa classe tão pouco reconhecida, sou vereador por dois mandatos e sei como dialogar com o Legislativo. Fui presidente da Câmara por duas vezes e tive minhas contas aprovadas e sei como devo me portar para isso. Consigo transitar por todas as classes sociais e respeitá-las, conheço de perto as necessidades das pessoas mais carentes de nosso município, sou e sempre fui participativo no nosso meio rural, conheço cada canto da região rural de nosso município, fui superintendente de esportes e sei como melhorar este setor que ficou um pouco desmotivado há algum tempo. Finalizando, quero dizer que estou preparado para administrar essa cidade, pois acredito nas pessoas, acredito muito na política técnica e resolutiva, mas o calor humano e a presença do político junto das comunidades e das pessoas é e continuará sendo muito importante. Obrigado a todos e um forte abraço cheio de esperança e fé em Deus.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.