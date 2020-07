Ventos de até 60 km/h e frente fria podem chegar ao ES a partir da noite desta terça (28)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 398

O Espírito Santo poderá ser atingido por rajadas de ventos de até 60 km/h, a partir da noite desta terça-feira (28), de acordo com alerta do serviço meteorológico da Marinha do Brasil.

Segundo informações da instituição, os ventos fortes serão presentes em toda a faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Cabo Frio e do Espírito Santo, ao sul de Vitória. O alerta vale até a noite desta quinta-feira (30).

Uma frente fria para a Grande Vitória também está prevista para esta quinta-feira, que deve provocar mudança no tempo e trazer chuva para a região, de acordo com o Climatempo.

O Sul do Estado também sofrerá com a maior instabilidade e com o aumento da nebulosidade, podendo ter chuva a qualquer hora. O calor dos últimos dias diminui e pode chover rápido nas demais áreas.

