Veja as novas regras para funcionamento de academias, restaurantes e shoppings em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 251

Por meio do decreto nº 29.598, publicado nesta segunda-feira (20), a Prefeitura de Cachoeiro atualizou regras para funcionamento de atividades econômicas, em alinhamento com recentes adequações feitas na Matriz de Risco para Covid-19, pelo governo estadual.

No grau de risco moderado, atual classificação do município, as atividades de alimentação, como restaurantes, passam a funcionar com consumo presencial por duas horas a mais, de segunda a sexta, no horário das 10h às 18h, e podem voltar a abrir aos sábados, no período das 8h às 16h.

Além disso, shopping centers, galerias e centros comerciais, incluindo suas praças de alimentação, estão liberados para funcionar por 8 horas diárias, de segunda a sexta – antes, eram 6 horas diárias.

Risco alto

Também foi modificado o horário das atividades de alimentação no grau de risco alto – de 10h às 16h mudou para 10h às 18h, de segunda a sexta.

Academias

O decreto ainda revoga a regra voltada a academias esportivas que, nos graus de risco alto e moderado, limitava a 5 alunos, por horário, o atendimento em estabelecimentos com área igual ou superior a 75m².

