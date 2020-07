Veja as cidades da Região Sul, Serrana e Caparaó que vão poder abrir lojas em horário comercial 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 270

Advertisement

Advertisement

Dez municípios da Região Sul, Serrana e Caparaó do Espírito Santo vão poder abrir lojas e estabelecimentos em horário comercial a partir desta segunda-feira (20). Isso porque estas cidades, de acordo com nova Matriz de Gestão de Risco, apresentada na manhã deste sábado (18), pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, passaram do risco moderado para risco baixo na transmissão do coronavírus.

Com isso, os lojistas e comerciantes não precisam mais abrir o comércio de 10h às 16h, e sim, em horário comercial – das 8h às 18h – de segunda a sexta, e também, aos sábados. As cidades que já podem voltar ao atendimento normal são: Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Brejetuba, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Ibatiba, Iconha, Muniz Freire e Venda Nova do Imigrante.

O governador, durante a apresentação do novo mapa, alertou. “A situação da pandemia no Espírito Santo continua preocupante. O mapa de risco avança e retrocede. É preciso cautela no Estado todo. Não há nenhum lugar que a gente possa cruzar os braços e achar que a pandemia acabou. Não acabou. O Mapa de Risco estabelece o risco que existe. É risco baixo, mas é risco, moderado, mas é risco”, disse.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ainda segundo Casagrande, o mapa pode ficar entre as ‘três cores’ pelos próximos 14 dias e na próxima avaliação, retornar ao vermelho e amarelo – cores que sinalizam risco alto e moderado – no comportamento do vírus. Portanto, é preciso que a população colabore e mantenha o distanciamento social.

Risco Moderado

Já as cidades classificadas em risco moderado, vão poder abrir o comérico de segunda a sexta, e não mais em dias alternados, das 10h às 16h, e sem funcionamento ao sábados. São elas: Alegre, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Marechal Floriano, Muqui, Piúma, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, e Vargem Alta

Risco Alto

Os municípios que permanecem em risco alto continuam com o comércio abrindo em dias alternados, com separação de setores, de 10h às 16h, e também sem funcionamento aos sábados, sendo eles, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e Presidente Kennedy.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.