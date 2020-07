Veja as ações que já foram feitas em Cachoeiro para combater a pandemia de Covid-19

Por Redação - Redação 77

Desde o início de março, quando os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados no Espírito Santo, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro tem realizado diversas ações de enfrentamento à pandemia na cidade.

Antes mesmo de haver casos confirmados em Cachoeiro, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) já apresentavam cartazes informativos a respeito da doença e dos cuidados a serem adotados ao buscar atendimento. A rede de atendimento passou por uma reorganização, com o direcionamento de todos os casos de média complexidade do SUS para o Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes.

Em conformidade com o Ministério da Saúde, o período de vacinação contra gripe foi antecipado e o Município alcançou mais de 90% do público-alvo antes mesmo do fim da campanha nacional. Apesar de não criar imunidade para o novo coronavírus, a cobertura vacinal para influenza facilita o diagnóstico e ajuda a evitar que o poder público tenha de lidar com o surto de mais uma doença respiratória em meio à pandemia.

No fim de março, quando já havia casos confirmados de Covid-19 em Cachoeiro, a Semus implementou um sistema de monitoramento de pessoas com sintomas respiratórios, com acompanhamento diário por telefone. Além de proporcionar condições de atendimento remoto aos pacientes, esse trabalho foi importante para mapear os locais que seriam alvos da busca ativa de casos da doença no município

A busca ativa, por sua vez, também serviu como complemento ao inquérito sorológico, uma pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para estimar o percentual de capixabas que já tiveram contato com o novo coronavírus. Em Cachoeiro, servidores da Semus atuaram nas quatro etapas do inquérito.

No final de abril, seguindo determinação do governo estadual, foi criado Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), reunindo gestores da área de saúde para monitorar a situação da pandemia no município. O Coes trabalha em articulação com o Sistema de Comando de Operações (SCO) e Centro de Comando-Geral (CCG) de enfrentamento à Covid-19 em Cachoeiro.

A partir da ação coordenada entre Coes, SCO e CCG, foram implementadas as barreiras sanitárias nas rodovias de acesso a Cachoeiro e em locais de maior circulação de pessoas no Centro. Cerca de 40 mil pessoas já foram abordadas nas barreiras que, na semana que vem, serão realizadas nos bairros Vila Rica e Zumbi.

Outra ação importante foi a elaboração do Plano de Contingência Municipal para a Infecção Humana pelo Novo Coronavírus. O documento, disponível para acesso na página cachoeiro.es.gov.br/covid19, apresenta diversas instruções a respeito das características epidemiológicas da pandemia, estrutura de comando, níveis e medidas de resposta à pandemia.

Também teve grande importância a aplicação de horário estendido nas Unidades Básicas de Saúde de Jardim Itapemirim, Amaral, Aeroporto e Paraíso: 7h às 19h. O horário estendido, possibilitado pela habilitação no programa federal Saúde na Hora, permite o atendimento a pacientes em horário noturno, possibilitando alcançar pacientes que não conseguem se dirigir às unidades no horário convencional.

“Esta pandemia é uma das situações mais desafiadoras em saúde pública que já aconteceram em Cachoeiro. Desde o início, procuramos aplicar todas as medidas para enfrentá-la da melhor maneira possível, trabalhando, com planejamento e cooperação, com a Secretaria de Estado da Saúde e com o Ministério Público”, afirma a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

“A Prefeitura trabalha em várias frentes para enfrentar a pandemia, mas é preciso que todos façam sua parte: o comportamento de indivíduos, comunidades e empresas têm impacto direto nos rumos da pandemia. Trabalhando juntos, com responsabilidade, venceremos esse desafio”, destaca o prefeito Victor Coelho.

