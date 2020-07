Um morto e três em estado grave após lancha bater em píer em Vitória

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 120

Uma lancha bateu em um píer metálico no final da tarde deste sábado (25) e deixou um morto e três pessoas gravemente feridas em Vitória. A tragédia aconteceu próxima à ponte Florentino Avidos na baía da capital do ES.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a informação inicial seria de que quatro pessoas haviam se ferido com o acidente, porém a Marinha do Brasil corrigiu o número de vítimas. Após a colisão, a lancha foi rebocada pela Capitania dos Portos até um píer próximo ao Sambão do Povo para fazer o socorro às vítimas.

Segundo nota enviada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o acidente aconteceu por volta das 18h10. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo Hospital São Lucas. A Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo, que foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

