Turismo de eventos no Espírito Santo: o show tem que continuar

Por Fernanda Zandonadi

De alguma forma, teremos que nos acostumar a conviver com a Covid-19. Mudanças de comportamento, novos protocolos sanitários e de convívio, uma forma diferente de fazer negócios e estarmos juntos, sem estarmos próximos. Cuidados, sim. Mas o show tem que continuar, cantou Freddie Mercury, em The show must go on.

O turismo de eventos vem amargando perdas desde o primeiro caso do novo vírus no Estado. Foi o primeiro setor a parar e, possivelmente, será o último a abrir as portas normalmente. Mas instituições que representam o segmento se movimentam para a retomada dos trabalhos, negociando com o Governo do Estado a volta de eventos empresariais a partir de 1º de setembro e os de maior porte, abertos ao público, a partir de 1º de outubro.

Para isso, o setor lançou o Protocolo Sanitário para a Retomada dos Eventos no Espírito Santo (Promoves). No documento, estão listados todos os procedimentos que os pequenos, médios e grandes empreendimentos e eventos da área de turismo terão de obedecer para retomar os trabalhos.

O protocolo foi produzido por instituições representativas do setor de eventos do Estado, como Abeoc-ES, Ampro-ES, Convention Visitors Bureau e Sindiprom, e condiciona a flexibilização da retomada das atividades a uma série de medidas de distanciamento social responsável e de cuidados com colaboradores e clientes.

“Fizemos os protocolos sanitários, ou seja, listamos formas de proteger clientes e funcionários. Encaminhamos esse material para a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), que é quem poderá validar o documento. Esperamos poder voltar ao trabalho, obedecendo todas as regras. É normatizar um novo mundo que nasce com a pandemia. Teremos de conviver com ela. E as ideias que estão no documento foram surgindo de forma colaborativa, por meio do promoves.com.br. Lá também nasceu o ‘Estamos no vermelho’”, salienta o presidente do Convention & Visitors Bureau, João Alfonso da Silva.

Prevista para acontecer em agosto, a “Estamos no Vermelho” é uma ação para mostrar ao público as dificuldades do turismo em tempos de pandemia. Em cada cidade, um monumento ou ponto turístico será iluminado com luzes vermelhas. A ação já foi feita em outras cidades, como Belo Horizonte, e também no mundo, onde recebeu o nome de “Night of Light”.

“Essa iluminação vai representar a situação das empresas. Todas estão no vermelho. Vamos fazer isso em agosto, para mostrar para os governos que as empresas estão falindo. Depois desse movimento, vamos buscar a retomada das atividades econômicas. Queremos mostrar que estamos qualificados para atender ao turista, com uma nova padronização que vai obedecer às regras de distanciamento social e higiene”, relata.

A força do turismo capixaba

Importante segmento da economia capixaba, o setor é responsável por 6,9% do Produto Interno Bruto (PIB) e responde por 7,8% da mão de obra empregada no Estado. Se, por um lado, os hotéis, pousadas e restaurantes não estão proibidos de receber hóspedes e clientes, por outro, um dos importantes elos desse complexo sistema foi quebrado: os eventos de qualquer natureza foram cancelados, a fim de evitar aglomeração de pessoas.

As perdas já ultrapassam os R$ 200 milhões, segundo um estudo da União Nacional de CVBs e Entidades de Destinos (Unedestinos). O estudo aponta também que entre 85% a 90% das empresas buscaram reduzir gastos durante a pandemia e suspenderam contratos de trabalho.

“A hotelaria ainda trabalha com 10% a 12% da capacidade. Na região de Montanhas há pessoas circulando, e hotéis e pousadas estão com 15 a 18% de ocupação. São pessoas que saem da Grande Vitória e vão para a região. Mas isso também é complicado, se levarmos em conta que bares e restaurantes só podem funcionar até às 16h, e nessas regiões turísticas, o foco é a noite”, avalia João Alfonso da Silva.

A falta de aporte de crédito também preocupa. As linhas de financiamento voltadas para o setor são escassas e não conseguem suprir a demanda. Além disso, segundo Alfonso, 90% das empresas têm algum tipo de restrição, ou seja, por já terem pego empréstimos, as instituições bancárias não veem capacidade de pagamento e não liberam o dinheiro. “Nem 20% das empresas foram beneficiadas pelo crédito extra. Aquelas que conseguiram, não tiveram o valor necessário para manter o negócio”.

Pior. Não há gordura para queimar em tempos de pandemia. Cerca de 90% dos estabelecimentos turísticos capixabas são de pequeno porte, com poucos funcionários. Em muitos, são pessoas da mesma família que tocam o negócio. Na prática, não há capital de giro a longo prazo. Uma empresa desse porte, segundo Alfonso, aguenta a aridez econômica por, no máximo, 60 dias. As médias, por uns 90 dias, comenta.

E para evitar mais perdas, é preciso aliar cuidados com retomada, enfrentando a pandemia com responsabilidade, cuidados e trabalho. Parafraseando novamente Freddie Mercury, “Enfrentarei isso com um sorriso no rosto. Nunca vou me render. Que o show continue”.

Vejam algumas das medidas que o setor adotará na retomada (o documento completo estará disponível em promoves.com.br):

– Abrir entrada ao público 2 horas antes do início e, para eventos acima de dez mil pessoas, 3 horas antes;

– Incentivar venda de ingressos e credenciamentos on-line de forma a evitar filas na bilheteria;

– Cancelar a operação de valet;

– Não permitir aglomeração nos acessos ao evento;

– Controlar a quantidade de pessoas na área do evento;

– Em eventos com lugares marcados, limitar a seleção de assentos, utilizando a técnica de tabuleiro de xadrez;

– Organizar turnos específicos para a limpeza mais pesada, sem contato com as demais atividades;

– Adequação do horário de funcionamento para diminuir aglomerações e garantir rotatividade dos visitantes;

– Visitantes terão permissão de entrada somente utilizando máscaras pessoais, que devem trazer consigo;

– Se necessário for, disponibilizar local para venda ou distribuição de máscaras próximo à entrada do estabelecimento;

– Instalação de dispenses com álcool em gel 70% em todas as posições de atendimento, check-in de entrada e áreas comuns;

– Os funcionários deverão obrigatoriamente utilizar máscaras. Deverão ser oferecidos treinamentos de uso e de higienização;

– Medir a temperatura tanto de fornecedores, colaboradores e público, através de termômetro digital infravermelho. Ao constatar temperatura acima de 37,8ºC, impossibilitar o acesso a toda área do evento;

– Utilizar talheres, copos e embalagens descartáveis;

– Lacrar bebedouros coletivos;

– Realizar a higienização das mesas dos restaurantes e lanchonetes antes e após a utilização;

– Em ambientes climatizados, manter o ar-condicionado com os filtros e dutos regularmente limpos e a manutenção em dia;

– Manter, sempre que possível, portas abertas e ambientes ventilados.

