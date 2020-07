Sul do ES e Caparaó ultrapassam 300 mortes por Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 11

Advertisement

Advertisement

O total de mortos pelo novo coronavírus nas regiões Sul e Caparaó do ES chegou a 301 nesta sexta-feira (17). Os casos confirmados da doença somam 9.591, sendo 7.002 curados. Os dados são do Painel Covid-19 ES da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Cachoeiro de Itapemirim segue como a cidade com mais casos e óbitos com 2.629 infectados e 90 mortes. No Caparaó, Iúna lidera com 407 infectados e 17 óbitos.

O total de infectados em todos municípios pode ser acessado no Painel Covid-19 ES.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.