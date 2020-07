Sul do ES e Caparaó somam mais de 8,5 mil casos de Covid-19; veja os números de cada cidade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 49

Os municípios do Sul do Espírito Santo e Caparaó já somam 8,5 mil casos de Covid-19 e 267 mortos. O número de curados é de 5.802. Cachoeiro de Itapemirim é a cidade com mais número de confirmações: 2.353, seguida de Marataízes (774) e Itapemirim (605). Já as com menos casos são Dores do Rio Preto (42), Ibitirama (45) e Apiacá (55).

