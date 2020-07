Sul do ES e Caparaó somam 276 mortes pelo novo coronavírus

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 54

Advertisement

Advertisement

As mortes em decorrência do novo coronavírus nas regiões do Caparaó e Sul do ES já somam 276. Os dados atualizados nesta segunda-feira (13), pelo Painel Covid-19 ES da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que um total de 8.608 pessoas foram infectadas e 6.130 estão curadas.

Cachoeiro de Itapemirim segue como a cidade com 2.427 casos e mortes 84. No Caparaó, Iúna lidera com 376 infectados e 15 óbitos.

O total de infectados em todos municípios pode ser acessado no Painel Covid-19 ES. Veja os 10 munincípios com mais casos:

Advertisement

Continua depois da publicidade

-Cachoeiro de Itapemirim- 2.427 casos, 1474 curados e 84 mortes

-Marataízes- 787 casos, 688 curados e 36 mortes

-Itapemirim- 612 casos, 458 curados e 33 mortes

-Castelo- 441 casos, 356 curados e 11 mortes

-Presidente Kennedy- 437 casos, 318 curados e 10 mortes

-Anchieta- 400 casos, 295 curados e 12 mortes

-Mimoso do Sul- 400 casos, 251 curados e 2 mortes

-Iúna- 376 casos, 251 curados e 15 mortes

-Piúma- 286 casos, 190 curados e 9 mortes

-Rio Novo do Sul- 244 casos, 194 curados e 8 mortes

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.