Sul do ES e Caparaó registram cinco novas mortes por Covid-19; veja os números de cada cidade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 154

Advertisement

Advertisement

As regiões Sul e do Caparaó registraram, neste domingo (12), cinco mortes por Covid-19. Os óbitos ocorreram nas cidades de Itapemirim (1), Iúna (1), Marataízes (1) e Cachoeiro de Itapemirim (2). O número de casos confirmados também teve aumento, passando para 8.586 novos infectados, 73 a mais do que o registrado no sábado (11).

Outras 45 pessoas foram consideradas curadas da doença, totalizando 5.802 infectados que venceram o vírus. A taxa de letalidade, nas duas regiões, é de 3,16%. Os números fazem parte do Painel Covid-19, do Governo do Estado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.