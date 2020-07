Sítio em Cachoeiro produz café orgânico com ajuda dos ovinos

Por Redação - Redação 51

Por Leandro Fidelis

A cena se repete diariamente na antiga Fazenda Barra do Mutum, em Pacotuba, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no sul capixaba. Pela manhã, os irmãos Sebastião (49) e Roque Giori (56) abrem a porteira do galpão para o rebanho com 1.050 ovinos pastar nas lavouras de café conilon. Os animais sobem com rapidez os morros, limpam o solo e o enriquecem com o próprio esterco. A rotina faz parte do processo de desintoxicação das plantas, que há cinco anos não recebem mais adubo químico. E os animais se mostram perfeitamente integrados ao sistema…leia mais em Safra ES

