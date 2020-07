Sesi e Senai abrem novas vagas para cursos gratuitos e à distância no ES

Por Redação - Redação 169

O Sesi ES e o Senai ES estão com mais de 15 mil vagas abertas para cursos gratuitos e à distância para este mês de julho. Com carga horária entre 8h a 40h, os cursos são ideais para quem quer aprimorar seus conhecimentos e se preparar para a retomada das indústrias no cenário pós-pandemia. As inscrições devem ser feitas pelo endereço eadsenaies.com.br, de 1º até o dia 20 de julho. As vagas são limitadas.

A grande novidade para esse mês é o curso “Boas Práticas de Saúde e Segurança do Trabalho para Prevenção à Covid-19” ofertado pelo Senai. Ele é voltado para contemplar as principais informações no combate, prevenção e a disseminação do novo coronavírus. Nele, o aluno aprenderá métodos de prevenção, como realizar uma quarentena saudável, obter informações adicionais de saúde e adquirir competências socioemocionais. A carga horária é de 8 horas.

Os outros cursos do Senai possuem carga horária de 14h e abrangem as áreas de Automotiva, Construção Civil, Energia, Gestão, Informática, Logística, Meio Ambiente, Metalmecânica, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Comunicação.

São eles: Consumo Consciente de Energia, Desenho Arquitetônico, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Fundamentos Logísticos, Lógica de Programação, Metrologia, Noções Básicas de Mecânica Automotiva, Segurança do Trabalho e Tecnologia da Informação e Comunicação.

Sesi

Já os cursos do Sesi são focados no desenvolvimento de competências e habilidades para o trabalho. Variando de 10h a 40h, há vagas para Administrando o Seu Dinheiro, Comunicação Efetiva, Comunicação no Foco Organizacional, Qualidade no Atendimento e Postura Profissional, Redação Administrativa e Satisfação do Cliente.

O EAD

Autoinstrucional, o Ensino à Distância (EAD) do Sesi e do Senai pode ser acessado por meio do celular, tablet, notebook ou computador. Os alunos contam com e-books, videoaulas e um ambiente totalmente interativo. Também é oferecido suporte técnico para retirar eventuais dúvidas quanto ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Durante o curso, são oferecidas atividades de fixação, com o conteúdo do curso e atividades de passagem, e atividades avaliativas.

Ao final do curso, são emitidos (gratuitamente) certificados de conclusão com a carga horária cursada.

Como se inscrever

Para se inscrever em um dos cursos online e gratuitos do Senai, o interessado deve acessar o site eadsenaies.com.br.

Em seguida, deve procurar a seção “Cursos EAD Gratuitos”, localizado no menu superior da página. Lá, ele poderá escolher o curso de sua preferência. Outra opção, é acessar via portfólio de cursos que aparece na página inicial.

Feito isso, clique no botão “Quero me inscrever”, que aparece ao final da página, após as informações sobre o curso. Ao concluir o cadastro, uma mensagem de confirmação é encaminhada para o e-mail do aluno com o login e outras informações de acesso.

Para mais informações, você pode entrar em contato pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) no número 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Cursos Boas Práticas De Saúde E Segurança Do Trabalho Para Prevenção À Covid-19 – 08h Contemplar as principais informações no combate, prevenção e a disseminação do Covid-19.

Consumo Consciente de Energia – 14h Conhecer mais sobre os impactos da má utilização de energia elétrica e como isso lhe afeta direta e indiretamente. Estimular momentos de reflexão sobre a situação atual e futura dos nossos recursos energéticos, de forma que as gerações posteriores possam desfrutar desses recursos da mesma maneira que podemos atualmente. Desenho Arquitetônico – 14h Introduzir, aos participantes do curso, as noções básicas referentes a representação gráfica de construção civil, para que estes possam verificar suas aptidões ou não no seguimento de uma carreira na Área de Construção Civil. Educação Ambiental – 14h Entender as questões fundamentais sobre meio ambiente, os conceitos e definições, analisando os problemas atuais e as perspectivas futuras para essa área, que a cada dia se desenvolve e evolui mais. Empreendedorismo – 14h Identificar as características inerentes ao empreendedor, reconhecendo a importância do autodesenvolvimento. Fundamentos de Logística – 14h Sensibilizar os participantes do curso para as questões fundamentais da logística, seu histórico, conceitos, e de como utilizar melhor a logística num ambiente empresarial envolvido no mercado globalizado. Lógica de Programação – 14h Neste curso abordaremos Tipos de Dados, Variáveis, Expressões Aritméticas, Expressões Literais, Expressões Lógicas, Estruturas de Condição, Estruturas de Repetição e Variáveis Indexadas. Metrologia – 14h Proporcionar aos alunos o conhecimento básico necessário à aplicação e interpretação das medidas na área da mecânica. O curso tem como objetivo explorar os principais temas relacionados a metrologia desde os instrumentos mais básicos como as réguas até instrumentos com um grau maior de precisão. Noções Básicas de Mecânica Automotiva – 14h Proporcionar aos alunos o conhecimento necessário à aplicação e interpretação de conceitos físicos e mecânicos, relacionados à área de mecânica automotiva. O curso tem como objetivo explorar os principais temas relacionados à mecânica automotiva, desde os conceitos básicos até a conceituação de funcionamento e funções dos sistemas complexos, como sistemas mecânicos principais e secundários.

Segurança do Trabalho – 14h Compreender as questões relativas à Segurança, Meio Ambiente e Saúde de modo a possibilitar uma visão crítica dos riscos e perigos existentes no mundo do trabalho. Tecnologia da Informação e Comunicação – 14h Compreender quais os processos de TIC são utilizados no cotidiano profissional e qual a sua relevância na carreira do jovem que ingressa no mercado de trabalho. Cursos do Sesi Administrando o Seu Dinheiro – 12h Conscientizar sobre a importância de administrar suas finanças pessoais e familiares de forma adequada, prevenindo-se de possíveis transtornos decorrentes da má gestão do seu dinheiro. Comunicação Efetiva – 12h O curso é gratuito e destinado ao público interessado em aperfeiçoar sua comunicação oral e escrita da língua portuguesa de forma assertiva. Comunicação no Foco Organizacional – 20h Promover conhecimentos básicos sobre a Comunicação, ao que tange as situações de relacionamento pessoal e interpessoal no ambiente organizacional, considerando as demandas de trabalho e as interações de pessoas e produtividade, tendo-se em vista a educação de posturas adequadas frente às exigências das atividades de trabalho e relações humanas.

Qualidade no Atendimento e Postura Profissional – 10h Conhecer técnicas e recursos para aprimorar o atendimento aos clientes interno e externo, com foco na satisfação, na humanização do atendimento, na qualidade, na assertividade, na resolutividade, na responsabilidade e na ética. Redação Administrativa – 10h Escrever documentos administrativos com uma boa comunicação empresarial, clareza objetividade e uniformidade. Satisfação do Cliente – 40h Promover conhecimentos no foco da satisfação do cliente, considerando que todo serviço e produto ofertado passam pelo clivo de análise da clientela de uma empresa, sendo que a qualidade dos mesmos estará sempre em função da necessidade e das expectativas que o cliente deposita sobre eles.

