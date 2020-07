Serviço para solicitar Carteira de Identidade volta a funcionar em Cachoeiro

Por Redação - Redação 129

Na última sexta-feira (24), foi reaberto o agendamento para a solicitação da Carteira de Identidade no Posto de identificação de Cachoeiro de Itapemirim, localizado no antigo prédio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município, no Centro. A reforma foi realizada em parceria com a Prefeitura local e estava ocorrendo há cerca de três meses.

Segundo o titular da Superintendência de Polícia Técnico-científica (SPTC), perito Renato Kautsky, serão disponibilizadas 150 vagas, por semana, para a confecção do documento, além de 50 vagas para atendimentos prioritários, como entregas de documentos já solicitados. “Só no dia de hoje, nós já batemos 150 solicitações e reabriremos outras a partir da próxima segunda-feira”, informou.

Ainda de acordo com o superintendente, neste momento de pandemia, o Posto de Identificação estará funcionando com todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Contato com a unidade de identificação

Posto de Identificação: (28) 3155-5082

Contato de WhatsApp: (28) 99958-0952

