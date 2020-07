Seis linhas de ônibus em Cachoeiro passam a operar com mais número de viagens 

Por Redação - Redação 89

A partir da próxima segunda-feira (3), mais seis linhas urbanas do transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim começam a operar com aumento no número de viagens diárias.

A necessidade de ampliação da oferta foi avaliada e autorizada pela Agersa (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim), após acompanhamento da operação e verificação do aumento no número de passageiros.

As linhas que passam a operar com mais viagens diárias são: 030 – Nossa Senhora da Penha X Centro;

053 – Alto Eucalipto X Centro; 017 – Monte Belo X Centro; 010 – São Geraldo X Centro; 011 – Alto União X Centro e 020 – Alto Bela Vista X Centro via Costa e Silva.

De acordo com Vanderley Teodoro de Souza, diretor-presidente da Agersa, a agência reguladora tem avaliado, em conjunto com a concessionária responsável pelo transporte coletivo de Cachoeiro, a ampliação gradual do número de viagens, conforme vem sendo apurado o aumento da demanda de passageiros nos últimos dias.

“A Agersa continua acompanhando a operação diária do transporte coletivo, coleta todas as informações necessárias e, posteriormente, autoriza o aumento de viagens daquelas linhas que apresentam um aumento no número de passageiros, ou seja, estamos trabalhando para adequar a oferta de viagens à demanda de usuários atual”, explica.

Vale lembrar que a mudança é válida para os horários de segunda a sexta-feira. Para conferir todos os novos horários, basta acessar o site da Agersa (agersa.es.gov.br) ou da concessionária Novotrans (novotrans.com.br).

