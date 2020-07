Secretaria de Agricultura da Serra incentiva a união de criadores de abelhas sem ferrão

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

A Secretaria de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca (Seap) da Serra está fomentando a criação de uma associação de meliponicultores, que são criadores que atuam com abelhas sem ferrão, no município.

O mel produzido pelas abelhas sem ferrão é valorizado no mercado nacional. O quilo custa até quatro vezes mais se comparado ao produzido pelos animais com ferrão. Além disso, está sendo muito utilizado por renomados chefs de cozinha, por conta do sabor peculiar.

No município, são cerca de 50 criadores, e a produtividade é de 10 toneladas de mel ao ano. O produto vem do néctar de plantas como a assa-peixe, camará, café conilon, aroeira, entre outras.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo o titular da Seap, Jean Cassiano, a atividade pode resultar em um lucro de R$ 80 mil por ano para o apicultor já com experiência. Geralmente, os produtores já começam a recuperar o investimento feito no segundo ano. No início, a produção oferece lucro de três salários mínimos, em média.

Jean pontua que a formação de uma associação fortalece o trabalho dos criadores, já que terão maior poder de compra e acesso a produtos e serviços mais baratos. Além disso, um grupo organizado também tem melhores condições de fazer reenvindicações para o setor.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.