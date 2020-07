Samu é confirmado em Cachoeiro e consórcio lança edital para operação do serviço

Por Redação - Redação 290

Cachoeiro de Itapemirim terá, em breve, uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Ela ficará na rua Doutor Deolindo, no bairro Baiminas, junto à Central de Ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

A instalação do Samu em Cachoeiro se dará por meio do Consórcio Público da Região Polo Sul (CIM Polo Sul), que publicou um chamamento público nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial do Estado, para organizações interessadas em operar o serviço nos 18 municípios que fazem parte do consórcio. O edital será disponibilizado no site www.cimpolosul.com.br.

O Samu é um serviço de atendimento pré-hospitalar. O objetivo é fazer com que profissionais de saúde iniciem, da forma mais precoce possível, os procedimentos de salvamento de pacientes em situações de urgência e emergência, aumentando as possibilidades de recuperação das vítimas.

De acordo com a Semus, Cachoeiro terá quatro ambulâncias do Samu, que funcionam como unidades móveis de saúde, sendo uma de suporte avançado, uma de suporte intermediário e duas de suporte básico. O financiamento do serviço é tripartite, com divisão entre União, Estado e Município.

“O Samu não serve apenas para transportar pacientes. É um serviço que conta com profissionais treinados para dar suporte de alta complexidade. A instalação de uma base em Cachoeiro contribuirá muito para a área de saúde em Cachoeiro”, afirma a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

“A instalação de uma base do Samu em Cachoeiro é um desejo antigo e nos empenhamos muito para que isso acontecesse. Dentro de alguns meses, já estará em funcionamento. Mesmo neste momento tão desafiador que vivenciamos, estamos conseguindo dar andamento a ações fundamentais para o município”, completa o prefeito Victor Coelho, que esteve, nesta quinta-feira (30), no local em que ficarão as instalações do Samu.

