Saiba quais são as oito cidades do Sul do ES com menor taxa de letalidade nos casos de Covid-19

Se, no Espírito Santo, 3,31% dos testados positivos para a Covid-19 vão a óbito, em Divino de São Lourenço, Iconha, São José do Calçado, Mimoso do Sul, Venda Nova do Imigrante, Irupi, Vargem Alta e Atílio Vivácqua esse percentual está abaixo dos 2%. Nas três primeiras cidades, inclusive, os dados são ainda mais animadores, já que não ocorreram mortes nos locais.

É importante lembrar que a taxa de letalidade está ligada ao número de infectados de cada cidade. Uma localidade com 100 confirmações e cinco mortos tem uma taxa percentual de mortes maior do que uma cidade com 200 confirmações e sete mortos, por exemplo. Vale lembrar ainda que o número de confirmações está intimamente ligado ao número de testes feitos na população, já que há casos assintomáticos ou com sintomas leves que não passaram por essa triagem laboratorial e, portanto, não entram nas estatísticas de casos confirmados.

Veja os números e percentuais dos oito municípios:

