Reiniciada operação tapa-buracos na Rua do Norte em Guaçuí

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semoisp), reiniciou a operação tapa-buracos na Rua do Norte, na parte próxima ao centro da cidade, na manhã deste sábado (18). A obra começou em janeiro deste ano, quando chegou a ser retirada uma parte do asfalto velho e foi iniciada a colocação de uma nova capa asfáltica. No entanto, foi preciso paralisar os serviços, diante das chuvas que se estenderam por toda o mês, em fevereiro e até março. Logo em seguida, a pandemia do Coronavírus, também trouxe problemas para a empresa.

O secretário municipal de Obras, Marcelo Lougom Rodolfo, explica que esse serviço faz parte de uma ata de registro de preços, quando a licitação estipula uma quantidade prevista para ser utilizada, mas que não precisa ser feita de uma vez só. “Isso permite que façamos o serviço em etapas, conforme as possibilidades, atendendo aos pontos mais críticos, em primeiro lugar, como é o caso da Rua do Norte, principalmente, esse trecho inicial, onde já havia começado e não foi terminado, deixando alguns buracos”, esclarece.

O projeto inicial previa o mesmo serviço que está acontecendo na Rua do Norte para outros lugares da cidade. No entanto, no caso do Vale do Sol, por exemplo, conforme coloca a Semoisp, o asfalto foi substituído por pavimentação com blocos e uma calçada cidadã em PAVS, por causa da umidade constante no solo do local, o que prejudicava a manutenção da capa asfáltica. Outros trechos do centro da cidade, Avenida José Alexandre e outros pontos receberam, recentemente, um serviço de tapa-buracos com asfalto frio, o que não quer dizer que ainda não vá acontecer um serviço mais permanente com o asfalto quente.

No serviço de hoje, na Rua do Norte, a empresa fez a limpeza da área que já estava sem asfalto e recortou em volta dos buracos menores, para então ser aplicada a pintura de ligação (um líquido preto). Só então foi colocada a massa asfáltica quente que é nivelada com a passagem do rolo. “É muito bom podermos retomar esse serviço, porque esse trecho da Rua do Norte estava trazendo muitos transtornos para os motoristas e prejudicava o trânsito”, afirma o secretário Marcelo Rodolfo.

A prefeita Vera Costa também comemorou o reinício dos serviços na Rua do Norte, destacando que é uma obra muito aguardada e não pode ser concretizada, por causa de vários fatores fora do controle da administração. “No começo, os problemas foram as questões técnicas e burocráticas, com uma demora no processo licitatório e, depois, os problemas das chuvas e pandemia, mas, agora, graças a Deus, reiniciamos os trabalhos”, enfatiza.

